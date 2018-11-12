Kış Mevsiminde Alınacak Trafik Tedbirleri

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 30.10.2018 tarihli ve 9578 sayılı yazısı.

Trafik kazalarının oluşmasında önemli rol oynayan kış mevsimi koşulları ve trafik güvenliğine yönelik diğer olumsuzluklar nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanmasına ilişkin alınan güvenlik tedbirleri ile ilgili İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün ilgi yazısı ekte gönderilmiştir.

Yazıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, aşağıda belirtilen hususlar üzerinde hassasiyetle çalışılacaktır:

1-01.04.2017 tarihli ve 30025 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ”in düzenlemelerine tam olarak uyulacaktır. Şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda 01 Aralık 2018 - 01 Nisan 2019 tarihleri arasında kış lastiği kullanılacaktır.

2-İlimiz sınırları içerisinde şehiriçi yollarda da faaliyet gösteren yolcu ve eşya taşımasında kullanılan ticari araçlarda 01 Aralık 2018 - 01 Nisan 2019 tarihleri arasında kış lastiği kullanılacaktır.

3-Kış lastiği kullanma zorunluluğu tarihleri İlimizin ortalama sıcaklıklarına göre belirlenmiş olup, bu tarihlerde bir değişiklik yapıldığı takdirde Valiliğimizce ayrıca ilan edilecektir.

4-Yoğun kar yağışı, buzlanma, çığ ve heyelan gibi durumlarda karayolu elverişli duruma gelene kadar taşıtlar konaklama tesisleri, bölge trafik denetleme istasyonları gibi uygun yerlerde bekletilecek, otobüslerin terminallerden çıkışlarına izin verilmeyecektir. Karayolunun trafiğe kapanması halinde, taşıt trafiği belirlenen alternatif güzergahlara yönlendirilecektir. Olumsuz hava koşullarının yaşandığı karayolu kesimlerine gelinmeden önce, trafik ekiplerince gerekli uyarılarda bulunulacaktır.

5-Trafik kazalarına neden olan karayolu noktaları önceden tespit edilecek, trafik işaretlemeleri dahil önleyici tedbirler planlanarak uygulanacaktır.

6-Karayolunun kapanması halinde uygun yerlerde beklemeye alınan yolculara, ilgili belediyeler tarafından kumanya, su vb. temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik tedbirler alınarak uygulanacaktır.

7-Okul servis araçlarının ilgili yönetmelik hükümlerine uymaları temin edilecek, gerektiğinde her türlü yasal yaptırım uygulanacaktır.

8-Belediye sorumluluk alanlarında karla mücadele araç, gereçleri uygun yerlerde nöbete alınacak ve gerektiğinde zamanında müdahale edilecektir.

9-Karayollarında İl Emniyet Müdürlüğüne ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri ile Karayolları 4. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler arasında iletişim kanalları kesintisiz açık bulundurulacak, gerekli işbirliği ve koordinasyon sağlanacaktır. Bu amaçla her üç kurum arasında kar ve olumsuz hava koşullarıyla mücadelede görev alan ekiplerin telefon, cep telefonu, fax vb. iletişim bilgileri karşılıklı olarak paylaşılacaktır.

10-Terminallerde trafik polisi ve belediye zabıtası tarafından taşıtlar ve sürücülerin kontrol ve denetimleri etkin bir şekilde yapılacaktır.

11-İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve ilçe belediyelerinin karla mücadele, denetim ve kontrol ekiplerinde görev yapan personel; kullanılan taşıt, araç ve gereçler gerekli donanıma sahip bir şekilde her an göreve hazır halde bulundurulacaktır.

Yukarıda belirtilen ve ilgi genelgede yer alan hususların başta İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı, İlçelerde Kaymakamlar olmak üzere Karayolları 4. Bölge Müdürü ve ilgili belediyeler ile de koordine edilerek titizlikle takip edilmesini ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini rica ederim.