Kısmetse Olur Yarışmacısından Şok İtifarlar!

Bir dönemin en çok izlenen televizyon programlarından biri olan Kısmetse Olur programında en dikkat çeken gelin adaylarının başında yer alan Melis Buse Betkayan, yarışma hakkında şok itiraflarda bulundu. Kanal D ekranlarının sevilen programı “2. Sayfa”ya konuk olan Betkayan, Müge ve Gülşen’in sorularını yanıtladı. Verdiği cevaplarsa ağızları açıkta bıraktı.

Televizyon ekranlarının en çok izlenen ve bir dönem yayın hayatına devam ettikten sonra olaylı bir şekilde final yapan Kısmetse Olur yarışması hakkında ortaya atılan gerçekler herkesi şaşırttı. Yarışmanın fenomen isimlerinden biri olan Melis Buse Betkayan, konuk olduğu “2. Sayfa” programında yaptığı itiraflarla Kısmetse Olur hakkında ezber bozan açıklamalarda bulundu.

“Her Şey Kurguydu, Biz Cast Ekibiydik”

Bir dönemin en çok izlenen ve hakkında en çok konuşulan yarışmalarından biri olan Kısmetse Olur programının kendisi için güzel bittiğini söyleyerek sözlerine başlayan fenomen isim, yarışmanın unutulmasını istemediğini netice itibarıyla orada yer alarak tanınan birisi olduğunu ifade etti. Hala sıradan bir insan olduğunu söyleyen Betkayan, Kısmetse Olsun yarışması olmasaydı kendisini kimsenin tanımayacağını kaydetti.

Kısmetse Olur yarışmasında yer almanın çok sevdiği bir iş olmadığını belirten Betkayan, bir dönemin en çok izlenen programının hiçbir gerçeklik payının olmadığını ifade etti. Tamamen kurgudan oluşan yarışmaya, bu durumu bilerek başladığını söyleyen Melis Buse Betkayan, programının formatının evlilik programı olacağını bilmediğini ifade etti. Yarışmayı izleyen ve takip eden kişilerin, Kısmetse Olur’u gerçek zannetmelerinin üzücü olduğunu kaydeden Betkayan, yapım şirketinin bütün izleyenleri kandırdığını belirtti.

“Yarışmada Önümüze Set Konuldu”

Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Kısmetse Olur yarışmasının sonucunda kendisini etkileyen olumsuz bir durumun olmadığı ifade eden Betkayan, oyuncu olmak istediği için cast ajansına başvurduğunu ve bu sebeple ekibe katıldığını belirtti.

Bununla birlikte fenomen isim, ancak Kısmetse Olur yarışmasına katılan kişilerden birinin oyuncu olmasının imkanı olmadığını, çünkü yarışmacıların önüne bir set konulduğunu ifade etti. Kısmetse Olur programının yapımcılarıyla sözleşme imzaladıklarını belirten Melis Buse Betkayan, yapımcılarla 3 yıllık bir sözleşmesinin olduğunu ve sözleşmenin henüz bittiğini açıkladı.