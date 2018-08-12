Kahramankazan Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri, atıl durumdaki bir otobüsü kütüphaneye dönüştürerek Kitabüs ismini verdikleri gezici kütüphanenin ilk durağı İmrendi Mahallesi oldu.

Kitabüs’e yoğun ilgi gösteren çocuklar ve gençler, seçtikleri kitapları okurken, yapılan ikramların tadına baktı.

Yerel yönetimler alanında yaptığı çalışmalarla fark yaratan Kahramankazan Belediyesi, geçtiğimiz günlerde örnek bir projeyi daha hayata geçirmişti. Kahramankazan Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri ve belediye ekipleri tarafından "Eskiyi Değerlendir Yeniyi Şenlendir" projesi kapsamında belediyeye ait kullanılmayan bir otobüs yürüyen kütüphaneye dönüştürülmüştü. Kitabüs ismi verilen proje kapsamında, geçmişte köylerdeki cenaze hizmetlerinde seyyar gasilhane olarak kullanılan şimdi ise atıl durumda olan bir otobüs kütüphaneye dönüştürülerek hayata geçirilmişti.

İlk durakta yoğun ilgi

Kitabüs’un ilk durağı Kahramankazan’ın İmrendi Mahallesi oldu. Mahalle merkezine gelen Kitabüs’e çocuklar ve gençler yoğun ilgi gösterdi. Çocuklar ve gençler Kitabüs’te ve kurulan çadırlarda seçtikleri okuma fırsatı buldu. Çocuklar ayrıca gençlik meclisi üyeleri tarafından yapılan kek ve meyve suyu gibi ikramların da tadına baktı. Kitabüs bundan sonra da mahalle mahalle gezerek çocuk ve gençlerle buluşmaya devam edecek.

Kitabüs’ü çok sevdik

Kitabüs’ü çok sevdiklerini ifade eden Kahramankazanlı çocuklar, böyle bir projenin hayata geçirilmesinden dolayı oldukça mutlu olduklarını söyledi. Kitabüs ile kitap okuma alışkanlıklarını geliştireceklerini belirten çocuklar, projenin gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

1500 kitap var

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk de, “Kitabüs’te Türk ve dünya klasiklerinden oluşan yaklaşık 1500 kitap bulunuyor. Kitap ve kitap okuma alışkanlığı yavrularımızın gelişiminde büyük önem taşıyor. Kitabüs ile mahallelerimizde bu hizmeti çocuklarımızın ayağına götürmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.