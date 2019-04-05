Kıvanç Tatlıtuğ, Etiler’de Görüntülendi

Türk televizyon ve sinema yapımlarının aranan yüzlerinden biri olan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, önceki gün Etiler’de bir mekanda görüntülendi. Mekanda arkadaşlarıyla uzun bir süre vakit geçiren başarılı oyuncu, mekanın çıkışında magazin basınına açıklamalarda bulundu.

Son dönemde büyük bir ilgiyle takip edilen ve rol aldığı Çarpışma dizisi ile bir diğer sevilen dizi Çukur’un senaryolarının birleşeceği iddası hakkında kendisine yöneltilen sorulara cevaplar veren Tatlıtuğ, dizilerin yapım şirketlerinin böyle bir karar aldığını ve ortaya enteresan bir şey çıkacağını düşündüğünü ifade etti.

Sevilen dizilerin senaryolarının birleştirilerek devam etmesinin hem kendisi hem de izleyiciler açısından yeni bir tat olacağını açıklayan yakışıklı oyuncu, ortaya nasıl bir senaryonun çıkacağını kendisinin de çok merak ettiğini sözlerine ekledi. Öte yandan Çarpışma ve Çukur dizilerinin senaryolarının birleştirilmesinin tek bir dizi olarak devam etmeyeceğini düşündüğünü söyleyen Tatlıtuğ, böyle bir durum olsaydı bu bilginin kendisine verilmiş olacağını ifade etti.

Yetenekli oyuncu son olarak, merakla beklenen Çarpışma ve Çukur dizilerinin senaryolarının birleştirilmesi konusu hakkında, büyük bir ilgi çekecek olan yapımın kaç bölüm süreceğini de bilmediğini sözlerine ekledi.

“Ben Çıkar Oynarım”

Etiler’de bir mekan çıkışında basın mensuplarının sorularını cevaplayan Kıvanç Tatlıtuğ, kendisine yöneltilen sorulara verdiği samimi açıklamalarla bir kez daha beğeni topladı. Rol aldığı “Organize İşler Sazan Sarmalı” adlı filmin vizyona girdikten kısa bir süre sonra bir internet platformuna satılması ile ilgili sorulara da cevap veren başarılı oyuncu, bu konu hakkındaki düşüncelerini açıkladı. Kendisine gelen projelerde çıkıp rolünü oynadığını, gerisinin projenin yapımcılarının bileceği iş olduğunu söyleyen Tatlıtuğ, söz konusu filmin internet platformuna satılmasında filmin yapımcılarının mutlaka amaçlanan bir mevzunun bulunduğunu sözlerine ekledi.

Bu sebeple o matematiğin hesabını kendisinin yapmayacağını ifade eden başarılı oyuncu yaptığı işten büyük memnuniyet duyduğunu ve ortaya çıkarılan filmin harikulade bir film olduğunu belirtti. Filmin yapımında emeği geçen herkese teşekkürlerini sunan Tatlıtuğ, filmin devamının gelecek olması durumunda tekrar rol alabileceğinin sinyalini verdi.

“Balık Sezonunu Açtık”

Balık tutma tutkusu hakkında da açıklamalarda bulunan yakışıklı oyucu, sezon bitince tekrar gideceğini, yaklaşık 15 yıldır balık tutma hobisinin olduğunu ve bu etkinliğin artık bir alışkanlığa dönüştüğünü sözlerine ekledi.