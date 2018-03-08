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KKTC Hür-İş Federasyonu Başkan Mustafa Ak'ı makamında ziyaret etti

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KKTC Hür-İş Federasyonu Başkan Mustafa Ak'ı makamında ziyaret etti
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle KKTC Hür-İş Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Çaluda ve beraberindeki sendika üyesi kadınlar Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'ı makamında ziyaret etti.

Kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayan Başkan Ak, " Keçiören'e ve ana vatana hoş geldiniz. Kadının iş gücüne özgür ve eşit bir şekilde katılması, üretimin içinde daha aktif yer almasıyla toplumsal kalkınmanın daha hızlı ve daha ileri bir noktaya taşınacağına inanıyorum. Hepinize iş hayatınızda başarılar diliyorum." diye konuştu.

KIBRIS GAZİLERİ YILLAR SONRA KKTC'Yİ GÖRECEK

KKTC Güzelyurt Belediyesi ile Keçiören Belediyesi'nin kardeş olduğunu da söyleyen Ak, "Güzelyurt ile iş birliği ve tecrübe paylaşımı noktasında önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ayrıca bizler onların Portakal Festivaline katılırken onlar da her yıl düzenlediğimiz Uluslararası Ramazan Etkinliklerine katılıyor ve kültürlerini tanıtıyorlar. Zaman zaman da karşılıklı ziyaretlerimiz oluyor, KKTC'yi hiç görmeyen 60 lise ve üniversite öğrencisini geçtiğimiz günlerde gönderdik.İnşallah yakında da Kıbrıs Harekatından bu yana hiç gitmeyen Kıbrıs Gazilerimizi göndereceğiz." diye konuştu.

Çaluda da Türkiye'ye her geldiklerinde Keçiören'i ziyaret ettiklerini söyleyerek Başkan Ak'a geleneksel el sanatlarını yansıtan bir tablo hediye etti.​

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