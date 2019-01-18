Klasik Erkek Pantolon

Erkek giyimin tek alt giyimi olan pantolonlar klasik tarz ve basit kesimlerden kurtularak çeşitli renklere ve modellerde üretilerek erkeklerin beğenisini kazanmıştır.

Alt giyimin kısıtlı imkânlara sahip pantolonlar geniş ürün çeşitliliği ile erkek pantolon modelleri her ortamda kullanım olanağı sağlıyor.

Erkek Pantolon Modelleri

Spor görünümlü erkek pantolon modelleri dar kesimli olup ve daha belirgin çizgilere sahiptir. Spor pantolonlar rahatlığın yanı sıra şıklığı ile ön plana çıkmayı başarmıştır. Tişört, gömlek, kazak gibi üst giyimlerle kombinlenen spor model pantolonlar günlük kullanımınıza uyum sağlar. Günlük kullanımında çok kırışmayan ve yıpranmayan bu pantolonları uygun kemer ve ayakkabılarla birleştirilerek her adımda rahatlığınızı ve şıklığınızı yansıtırsınız. Gündelik hayatta en çok jean pantolonlardan yana olan erkekler için bu pantolonlar özgürlük hislerini her kombinlerinde bütünleştirirler. Farklı kesim ve modellere sahip jean pantolonlar farklı imaj yaratmak isteyen erkekler için farklı aksesuarlarla da kullanılabilir.

Erkek Pantolon Fiyatları

Erkeklerin sitilini en iyi şekilde yansıtan skinny ve chino erkek pantolon modelleri hem klasik hemde spor kombinlerinize uyum sağlar. Dar ve bol kesime sahip bu pantolon modelleri bacak boyunu daha uzun gösterdiği için erkeklerin genelde tercih ettiği modellerdir. Günlük hayatta tişört spor ayakkabılarla, özel davetlerde gömlek, ceket ve klasik ayakkabılarla kullanarak her ortama uyum sağlar. Sizde tarzınızı ve zevkinizi göre aradığınız erkek pantolon modellerini sitesinden sahip olabilirsiniz.