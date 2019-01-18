  • BIST 98.455
  • Altın 219,214
  • Dolar 5,3279
  • Euro 6,0542
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 11 °C

Klasik Erkek Pantolon

»
Klasik Erkek Pantolon
Erkek giyimin tek alt giyimi olan pantolonlar klasik tarz ve basit kesimlerden kurtularak çeşitli renklere ve modellerde üretilerek erkeklerin beğenisini kazanmıştır.

Alt giyimin kısıtlı imkânlara sahip pantolonlar geniş ürün çeşitliliği ile erkek pantolon modelleri her ortamda kullanım olanağı sağlıyor. 

Erkek Pantolon Modelleri

Spor görünümlü erkek pantolon modelleri dar kesimli olup ve daha belirgin çizgilere sahiptir. Spor pantolonlar rahatlığın yanı sıra şıklığı ile ön plana çıkmayı başarmıştır. Tişört, gömlek, kazak gibi üst giyimlerle kombinlenen spor model pantolonlar günlük kullanımınıza uyum sağlar. Günlük kullanımında çok kırışmayan ve yıpranmayan bu pantolonları uygun kemer ve ayakkabılarla birleştirilerek her adımda rahatlığınızı ve şıklığınızı yansıtırsınız. Gündelik hayatta en çok jean pantolonlardan yana olan erkekler için bu pantolonlar özgürlük hislerini her kombinlerinde bütünleştirirler. Farklı kesim ve modellere sahip jean pantolonlar farklı imaj yaratmak isteyen erkekler için farklı aksesuarlarla da kullanılabilir. 

Erkek Pantolon Fiyatları

Erkeklerin sitilini en iyi şekilde yansıtan skinny ve chino erkek pantolon modelleri hem klasik hemde spor kombinlerinize uyum sağlar. Dar ve bol kesime sahip bu pantolon modelleri bacak boyunu daha uzun gösterdiği için erkeklerin genelde tercih ettiği modellerdir. Günlük hayatta tişört spor ayakkabılarla, özel davetlerde gömlek, ceket ve klasik ayakkabılarla kullanarak her ortama uyum sağlar. Sizde tarzınızı ve zevkinizi göre aradığınız erkek pantolon modellerini sitesinden sahip olabilirsiniz. 

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Lütfen Ad ve Soyad yazınız.
    Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Academix Yurtdışı Eğitim Danışmanlık ile İngiltere’de Lisans Eğitimi Almak Çok Kolay27 Aralık 2018 Perşembe 16:42
  • Gözlerden uzak bir tatil isteyenlerin tercihi muhafazakar villalar!27 Aralık 2018 Perşembe 10:17
  • Pantolon Modelleri26 Aralık 2018 Çarşamba 15:41
  • Hırka Modelleri26 Aralık 2018 Çarşamba 15:37
  • Ön Plana Çıkan Triko Simli Kadın Takım Modelleri26 Aralık 2018 Çarşamba 11:46
  • Kızılay Tercüme Bürolarına Alternatif Geliyor24 Aralık 2018 Pazartesi 09:58
  • CE işareti için onaylanmış kuruluşlar21 Aralık 2018 Cuma 21:27
  • Medyum Ali Gürses Hoca ne kadar güvenilir?20 Aralık 2018 Perşembe 21:48
  • Kayseri’nin En Çok Tercih Edilen Diş Kliniği18 Aralık 2018 Salı 11:06
  • Ankara özel kız yurtları17 Aralık 2018 Pazartesi 09:04
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim