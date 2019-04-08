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Kocaispir Mazbatayı Aldı

Kocaispir Mazbatayı Aldı

Cumhur İttifakı’nın Ak Partili Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir mazbatasını aldı.

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Kocaispir Mazbatayı Aldı

Cumhur İttifakı’nın Ak Partili Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir mazbatasını aldı. Yüreğir 1 Bölge Seçim Kurulu Başkanı Hâkim Harun Türker’in elinden mazbatayı alan Başkan Kocaispir” şimdi hizmet zamanı.

Allah’ım hayırlı ve uğurlu etsin.” dedi.

BASINA DAVET

Yüreğir Belediyesindeki devir teslim töreni yarın (09 04 2019 ) Salı saat 16.00’da

yapılacaktır. Devir teslim törenini izlemek isteyen BASIN MENSUPLARI için saat 15.30’da Büyükşehir BLD önünden araç kalkacaktır.

 

Şehmus BAYSAL

BASIN DANIŞMANI

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