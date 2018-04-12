Kocaköy’ün tepesinde bir ilim yuvası

Eyüphan Kaya

Sevgili okurlarım; bu gün size bin bir emekle kurulan, idare edilen, geleceğin altın neslini yetiştiren bir okuldan, Kocaköy İmam-Hatip orta okulundan bahsedeceğim.

Okulun müdürü Salih Almaz kardeşim akademisyen olma fırsatını elinin tersiyle bir kenara iterek kendini bir anlamda memleketine vakfetti.

Geçende Kocaköy kaymakamımız Yusuf Tarhan’la bir röportaj yapmak için Kocaköy’e gitmiştim. Daha önce, “Geldiğim gün bu okulumuza da uğrayacağım” diye Salih hocama sözüm vardı. Kısmet oldu okulumuzun ziyaretine gittik. İnanın öyle memnun kaldım ki nasıl yazacağımı bilemiyorum. Hani bir söz var “duymakla görmek aynı şey değildir” deniliyor, ama ben yine gördüklerimi sizinle paylaşmaya çalışacağım.

Okulun etrafı açık ve ferah, ihata duvarı olmayan bir alanda yapılmış, dışarıdan biri baktığında içeride eğitim öğretimin olup olmadığını nerdeyse fark etmeyecek düzeyde tenha bir binada eğitim öğretim yapıyor.

Binanın içine girilince başta sınıf kapıları olmak üzere panolar, koridor duvarları, dini motifler ve öğrencilerin seviyelerine hitap eden ayet ve hadislerle nakışlanmış vaziyettedir.

Sınıf mevcutları 30’un altında, sınıflar temiz, havadar ve ferah. Girdiğiniz sınıftan insan çıkmak istemiyor. Öğretmeniyle öğrencileriyle idaresiyle yüzler gülüyor, çocukların yüzünde bir umut hissediyor insan.

Yazar olmam hasebiyle birkaç dakikalığına okumanın önemini anlattım. Çocukların pür dikkat dinlediklerini görünce, sanki anlattıklarımı bir bir akıllarına nakşediyorlar hissini aldım.

20 kişilik bir hafızlık sınıfına gittik, ders hocası Mehmet Yıldız, öğrettiği o özel makamıyla “Ayetül Kürsiyi” o şirin öğrencilere okuttu. Ne kadar sevindiğimizi Allah bilir.

Bu ilim ve edep yuvası, Diyarbakırda MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü bünyesinde hafızlık eğitimi veren tek okuldur. Allah sayılarını arttırsın.

İslam’da bir yaklaşım var deniliyor ki “Siz Allah için bir işi yapsanız yüce Allah on katına çıkarır”. Bu öyle bir şey Kocaköy’de bu başarı trendini yakalamanın başka bir izahı yok sanki.

Bir ilginç çalışma daha, eski bir otobüsün kasası boşaltılarak kütüphane haline getirmişler. İnanın insan sadece o çalışmayı görmek için de olsa o kütüphaneye gitmek ister.

Bu şirin kütüphanenin oluşmasında da, 3375 kitap ve 155 derginin temininde de Belediye başkan vekili ilçe Kaymakamı Yusuf Tarhan bey’in katkısı olduğunu duyunca daha da mutlu oldum. Zaten kaymakamımızın himayesi üzerinde olmazsa, bu okulda bu kadar rahat öğrenci yetiştirmemin kolay olmadığı anlamıştım. Çünkü kendini mutlu hissedip güvende olan kimseler ancak bu derece başarılı işlere imza atabilir.

İçini de dışını da öyle bir nakışlamışlar ki bir mıknatıs gibi insanı cezp ediyor. Ortaokul öğrencilerinin yaş düzeyine baktığımız zaman tam da onların ruh yapısına hitap ediyor.

İster inanın ister inanmayın oraya 300 kişinin çalışabileceği bir fabrika yapılsaydı bu kadar faydalı olacağına inanmıyorum, eminim bu okulda yetişen çocukların kendi ilçelerine çok yönlü katkıları olacak.

Bu okulda 311 öğrenci okumakta, bunların arasında 11 öğrencinin dahi açıkta kalacağına inanmıyorum, gelecekte bunlar birer yıldız gibi toplumu aydınlatacağı gibi nitelikli kimseler olarak da Kocaköy’ü kalkındıracağına inanıyorum.

İşte böyle kardeşim, geleceğe yatırım böyle olur. En önemli yatırım insana yapılan yatırımdır. Bir milletin geleceğinin parlak olmasını isteniyorsak, çocuklarını eğitmek lazım.

Eğitilmiş insan

Bilgili olur,

Bilinçli olur,

Edepli olur,

Kanaat sahibi olur,

Yapıcı olur,

Medeni cesareti yüksek olur,

En önemlisi de inançlı ve imanlı olur,

İmanı ameline yansır, dolayısıyla iyi bir insan, iyi bir Müslüman olur.

Bu vesileyle insana insanlığa ve ekolojik dengeye yararlı bir şahsiyete sahip olur ki, dünya buna “Beşeri sermeye” diyor.

Artık hangi ülkenin beşeri sermayesi kaliteliyse gelecek onundur.

İnşallah Kocaköy bu başarısını diğer okullara da yansıtır ve bir iki yıl zarfında Diyarbakır’da Kocaköy’ün başarısı konuşulur.

Ortaokul müdürlerine diyorum özellikle imam-hatip ortaokulu yöneticilerine sesleniyorum, eğer model bir okul görmek istiyorsanız buyurum Kocaköy İmam-Hatip ortaokuluna yarım gününüzü ayırın, eminim bu okulumuzdan edineceğiniz tecrübe, yönetim tarzınıza kalite katacak, okulunuzu daha rahat ve daha verimli idare edeceksiniz.

Benden söylemesi.