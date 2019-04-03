Kolera Lakaplı Esen Güler’den Sagopa Hakkında Şok İddialar

Ünlü rap müzik sanatçısı Sagopa Kajmer ismiyle tanınan Yunus Özyavuz hakkında şok iddialar ortaya atıldı. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan iddialar ünlü rapçinin eski eşi Esen Güler’den geldi. Kolera lakaplı ünlü rap şarkıcısı Esen Güler’in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar gündeme bomba gibi düştü.

Resmi sosyal medya hesabından açıklamalar yapan Esen Güler, eski eşi Sagopa Kajmer ismiyle tanınan Yunus Özyavuz hakkında şok ifadeler kullandı. Türkçe rap müziğinin en çok sevilen ve birçok hayranı bulunan Sagopa Kajmer’in evli oldukları dönemde kendisine şiddet uyguladığını göz yaşları içinde anlatan Esen Güler, ünlü rapçinin hayranlarına da küfürler yağdırdı.

“Sagopa Kajmer Kemiklerimi Kırdı”

Evli oldukları dönemde Sagopa Kajmer’den şiddet gördüğünü iddia eden Kolera lakaplı Esen Güler, ünlü rapçi Sagopa Kajmer’in kemiklerini kırdığını ve sokaklarda dizlerinin üzerinde ağladığını, çok açıklar çektiğini göz yaşları içinde takipçileriyle paylaştı.

Böyle bir video yayınlayarak amacının ne prim yapmak ne de dikkat çekmek olduğunun altını çizen sevilen rap şarkıcısı Kolera, Sagopa Kajmer’den gördüğü şiddet sonrası darbeye bağlı olarak vücudundaki omurların ve disklerin pert olduğunu, ezik büzük bir hale geldiğini iddia etti. Daha sonra yaşadığı sağlık sorunları arasında yaşadığı fıtıkları da sözlerine ekleyen Esen Güler’in bu açıklamaları sosyal medyada günün en çok konuşulan konuları arasında yer aldı.

Sagopa Kajmer Hayranlarına Ateş Püskürdü

Geçtiğimiz yıllarda boşandığı eşi Sagopa Kajmer’in hayranlarına da hakaretler yağdıran ünlü rapçi Kolera, eşinden gördüğü şiddeti sosyal medya üzerinde paylaşmasının ardından Sagopa Kajmer’i savunan sosyal medya kullanıcılarına da ağır küfürler etti. Sosyal medya gündemine bomba gibi düşen bu iddiaların ardından Esen Güler’in eski eşi Sagopa Kajmer’den henüz bir yanıt gelmedi.

Esen Güler (Kolera) Kimdir?

Rap müzik dünyasında Kolera lakabı ile tanınan Esen Güler, 1983 yılında İstanbul’da doğdu. Rap müzik camiasında tanıştığı Sagopa Kajmer ile 2000 yıllarından başlayan birlikteliklerini 2006 yılında dünya evine girerek taçlandıran Kolera, 20 Kasın 2017 yılında ünlü rap sanatçısından boşanmıştır.