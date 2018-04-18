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KONYA, İSTANBUL VE SAMSUN YOLLARININ KESİŞİMİNDE BULUNAN AKKÖPRÜ KAVŞAĞI’NIN YAN VARYANT BAĞLANTI YOLLARI AÇILIYOR

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KONYA, İSTANBUL VE SAMSUN YOLLARININ KESİŞİMİNDE BULUNAN AKKÖPRÜ KAVŞAĞI’NIN YAN VARYANT BAĞLANTI YOLLARI AÇILIYOR
24 SAAT KESİNTİSİZ ULAŞIMLA BAŞLAYAN, BAKİYE AKTARIMI, UZAK İLÇELERE BELEDİYE OTOBÜSÜ HİZMETİ, TEK BİNİŞLİK KARTLARDA İNDİRİM GİBİ PEKÇOK YENİLİKLE SÜREN ÇALIŞMALARIN ARDINDAN ŞİMDİ DE DEV ULAŞIM PROJELERİNE KAZMALAR VURULUYOR.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, Konya, İstanbul ve Samsun yollarının kesişiminde bulunan Akköprü Kavşağı’ndaki trafik sıkışıklığını rahatlatmak amacıyla hazırladığı projede ilk kazma vuruldu. Akköprü kavşağının yan varyant bağlantı yollarının açım çalışmalarına başlandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’nın, Başkent ulaşımına ilişkin devrim niteliğindeki kararları bir bir hayata geçiriliyor. 24 saat kesintisiz ulaşımla başlayan, bakiye aktarımı, uzak ilçelere belediye otobüsü hizmeti, tek binişlik kartlarda indirim gibi pek çok yenilikle ulaşımda yaşanan dönüşüm çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

 

AMAÇ BAŞKENT TRAFİĞİNİ RAHATLATMAK

Sabancı-Bağlıca Bulvarlarını birbirine bağlayan yaklaşık 5,5 kilometrelik bulvarın ardından Başkent trafiğini daha da rahatlatacak yeni kavşak ve yol projelerinden biri olan Akköprü Kavşağı, 2’şer şeritten 3’er şeride çıkarılacak.

İlk etapta Konya, İstanbul ve Samsun yollarının birbirlerine bağlantısını sağlayacak yan varyant yollarının açım işlemine başlanırken, trafiğin aksamaması için kavşaktaki ana çalışmaya okulların kapanmasıyla birlikte başlanacak. 

TRAFİK SIKIŞIKLIĞI GİDERİLECEK

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 1998 yılında hizmete açılan ve bölge trafiğine büyük rahatlama kazandıran Akköprü Kavşağı’ndaki köprüyü genişleterek, orta bölümünde yer alan İstanbul Yolu’na katılım bağlantılarını da Konya ve Samsun yollarının sağ taraflarına alacak.

Akköprü Kavşağı’nın, mevcut durumda, Konya Yolu - Samsun Yolu bölümünün 2 gidiş - 2 geliş üstten, İstanbul Yolu da alttan 3 gidiş-3 geliş olarak kullanıldığını belirten yetkililer, köprünün ortasının açık, merkezden de sağa sola dönüşlerin yer aldığını ifade ettiler. Mevcut yolun, çaprazlama olmasından dolayı Akköprü Kavşağı’na gelindiğinde, trafik akışında sıkıntılar yaşandığına dikkat çeken yetkililer, bunu ortadan kaldırmak için yeni bir proje hazırlandığını ve Başkan Tuna’nın talimatıyla da çalışmalara başlandığını kaydettiler.

 

13 İŞ MAKİNESİYLE HUMMALI ÇALIŞMA

Haziran ayında başlaması planlanan çalışma öncesi, hazırlık aşaması olarak nitelendirilen yan varyant yollarının açımına 10 kamyon, 1 ekskavatör, 1 silindir, 1 greyder ve 15 kişilik ekiple başladıklarını ifade eden belediye yetkilileri, “Öncelikle yan yolları açıp, Konya, İstanbul ve Samsun yolları bağlantılarını hazır hale getireceğiz. Okulların kapanmasıyla da köprü genişletme çalışmasına başlanacak” bilgisini verdiler.

 

3 ŞERİT KÖPRÜ VE KÖPRÜ ÖNCESİ BAĞLANTILAR OLACAK

Kavşaktaki köprünün arasının birleştirilerek, köprü üstünün toplam 6 şeride çıkarılacağını, İstanbul ve Ulus yönüne dönüşlerin de Samsun ve Konya yolları üzerinde köprüye girmeden önce sağa dönerek sağlanacağını bildiren yetkililer şu açıklamayı yaptılar:

“Hem Konya Yolu’nda hem de Samsun Yolu’nda birer kulp açıyoruz. Köprüye girmeden önce açacağımız bu yollarla, sürücülerimiz hem Ulus istikametine hem de İstanbul yolu istikametine geçiş yapabilecekler. Bunları yaptığımızda da Akköprü trafiğindeki çaprazlamayı ortadan kaldırarak, yolun devamlılığını ve kesintisiz trafik akışını sağlamayı amaçlıyoruz.”

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