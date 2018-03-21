“Konya Yolu’nun Alta Alınması projesi” öncesi deplase çalışmaları başlatıldı

Gölbaşı Belediyesi tarafından “Konya Yolu’nun Alta Alınması projesi” öncesi proje güzergahında olan ağaçların deplase çalışmaları başlatıldı.

Gölbaşılıların yıllardır beklediği Konya Yolu ’nun Alta Alınması Projesi 15 Nisan’da “Diyafram Duvar Yapma Makinası”nın gelmesiyle başlayacak. Proje öncesinde ise Gölbaşı Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından proje güzergahında olan ağaçların deplase çalışmalarını başlatılarak, ağaçların budama işlerimleri gerçekleştirildi.

Duruay: “Çevre Duyarlılığı ile Hareket Ediyoruz”

Ağaçların deplase edilmesine ilişkin olarak Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay: “Gölbaşımızın iki yakasını bir araya getirecek Konya Yolu’nun Alta Alınması Projesi inşallah 15 Nisan’da ‘Diyafram Duvar Yapma Makinası’nın gelmesiyle başlayacak. 6 ay boyunca 24 saat kesintisiz bir çalışma yapılacak.Şu anda proje öncesi hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Proje öncesinde, proje güzergahında olan ağaçlardan birinin dahi zarar görmemesi için şimdiden Çevre Orman Bakanlığımızla ağaçların deplase edilmesi (yer değiştirmesi) için gerekli izinleri aldık, çalışmalarını başlattık. Çevre duyarlılığı ile hareket ederek, mevsiminde budadığımız ağaçları tespit ettiğimiz noktalara taşıyacağız” dedi