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“Konya Yolu’nun Alta Alınması projesi” öncesi proje güzergahında olan 130 ağaç nakil ediliyor

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“Konya Yolu’nun Alta Alınması projesi” öncesi proje güzergahında olan 130 ağaç nakil ediliyor
Gölbaşı Belediyesi tarafından “Konya Yolu’nun Alta Alınması projesi” öncesi proje güzergahında olan 130 ağaç nakil edilip bakımları yapılacak.

Gölbaşılıların yıllardır beklediği Konya Yolu’nun Alta Alınması Projesi 15 Nisan’da  “Diyafram Duvar Yapma Makinası”nın gelmesiyle başlayacak. Proje öncesinde ise Gölbaşı Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından proje güzergahında olan 130 ağaç Gölbaşı’ndaki ağaçlandırma alanlarına taşınacak.

Duruay: “Çevre Duyarlılığı ile Hareket Ediyoruz”

Ağaçların nakline ilişkin olarak Gölbaşı Belediyesi Başkanı Fatih Duruay: “Gölbaşımızın iki yakasını bir araya getirecek Konya Yolu’nun Alta Alınması Projesi inşallah 15 Nisan’da ‘Diyafram Duvar Yapma Makinası’nın gelmesiyle başlayacak. 6 ay boyunca 24 saat kesintisiz bir çalışma yapılacak. Şu anda proje öncesi hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Proje öncesinde, proje güzergahında olan ağaçlardan birinin dahi zarar görmemesi için Orman ve Su işleri Bakanlığımızdan ağaçların deplase edilmesi (yer değiştirmesi)  için gerekli izinleri aldık, çalışmalarını başlattık. Çevre duyarlılığı ile hareket ederek, mevsiminde budadığımız ağaçları Belediyemiz sınırları içerisindeki ağaçlandırma alanlarına  taşıyoruz.”dedi.

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