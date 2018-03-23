“Konya Yolu’nun Alta Alınması projesi” öncesi proje güzergahında olan 130 ağaç nakil ediliyor

Gölbaşı Belediyesi tarafından “Konya Yolu’nun Alta Alınması projesi” öncesi proje güzergahında olan 130 ağaç nakil edilip bakımları yapılacak.

Gölbaşılıların yıllardır beklediği Konya Yolu’nun Alta Alınması Projesi 15 Nisan’da “Diyafram Duvar Yapma Makinası”nın gelmesiyle başlayacak. Proje öncesinde ise Gölbaşı Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından proje güzergahında olan 130 ağaç Gölbaşı’ndaki ağaçlandırma alanlarına taşınacak.

Duruay: “Çevre Duyarlılığı ile Hareket Ediyoruz”