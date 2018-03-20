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Konya Yolu’nun Alta Alınması Projesi’ne ilişkin olarak istişare toplantısı yapıldı

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Konya Yolu’nun Alta Alınması Projesi’ne ilişkin olarak istişare toplantısı yapıldı
Gölbaşılıların yılllardır beklediği Konya Yolu’nun Alta Alınması Projesi’ne ilişkin istişare toplantısı yapıldı.

İstişare toplantısına;  Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Karayolları 4. Bölge Müdürü Öner Özgür,Garnizon Komutanı Yüzbaşı Murat Kuyucu,İlçe Emniyet Müdürü İmdat Gökmen, AK Parti İlçe Başkanı Selim Akceylan, Konya Yolu projesinin yüklenici firma yetkilileri, TÜRKSAT,ASKİ temsilcileri katıldı.

6 AY 24 SAAT ÇALIŞILACAK

Toplantıda Konya Yolu projesinin yapılış aşaması hakkında bilgi bilgi veren  Karayolları 4. Bölge Müdürü Öner Özgür, projenin yetişmesi için 6 ay boyunca 24 saat kesintisiz çalışma yapılacağını ifade etti. Öner: “Konya Yolu’nun Alta Alınması projesi  için ilk çalışma  15 Nisan’da 1. “Diyafram Duvar Yapma Makinası”nın gelmesiyle başlayacak. 2. “Diyafram Duvar Yapma Makinası” ise 1 Mayıs’ta gelecek.”dedi.

AĞAÇLAR DEPLASE EDİLİYOR

Toplantıda konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay: “Proje üzerinde olan ağaçlardan birinin dahi zarar görmemesi için şimdiden Çevre Orman Bakanlığımızla ağaçların deplase edilmesi için gerekli izinleri aldık (yer değiştirmesi) çalışmalarını başlattık. Mevsiminde budadığımIz ağaçları tespit ettiğimiz noktalara taşıyacağız” dedi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay toplantıda hazır bulunan Türksat, ASKİ ve yetkilileriyle yol üzerinden geçen  su, gaz ve ulaşım hatlarının deplase çalışmalarına ilişkin istişarelerde bulundu. 

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