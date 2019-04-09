Koroplast Yenilik Hareketini Türkiye’de Başlatıyor!

Türkiye’nin ilk çöp torbasını tüketicilerle buluşturan Koroplast, sosyal medyada çığ gibi büyüyen #Trashtag Challenge hareketini Türkiye’de başlatıyor.

Koroplast temiz çevre için herkesi harekete geçmeye davet ederek; temizlemek istediği halka açık alanın fotoğrafını sosyal medyada paylaşan herkese çöp torbası, eldiven ve maske hediye ediyor.

Yenilikçi ürünleriyle hayatı kolaylaştırmayı amaçlayan Koroplast, sosyal medyada başlayan ve tüm dünyada hızla yayılan yenilik hareketini Türkiye’de başlatıyor. Koroplast, herkesi çöplere meydan okumaya davet eden kampanya kapsamında seçtiği halka açık bir alanı çöplerden temizlemek isteyen herkese çöp torbası, maske ve eldivenini de hediye ediyor.

Koroplast, haziran ayına kadar devam edecek kampanyayla çevre temizliği, çöp toplama ve geri kazanım gibi önemli konularda hayata geçirdiği ya da destek olduğu projelere bir yenisini daha ekliyor. Kampanyayla hem toplumda çevre temizliğine dair farkındalık yaratılması hem de insanları harekete geçirmek hedefleniyor.

Herkesin katılımına açık olan kampanya kapsamında, katılımcılar temizlemek istediği halka açık ve kirli alanın fotoğrafını sosyal medyada bir çok etiketleriyle paylaşıyor. Paylaşımlarında Koroplast resmi hesabını da etiketleyen katılımcılara Koroplast tarafından çöp torbası, eldiven ve maske gönderiliyor.

Hareketin Türkiye’de yaygınlaşması için katılımcılardan temizlediği alanların önceki ve sonraki fotoğrafını da paylaşması isteniyor. Koroplast’ın desteklediği Türkiye Trashtag Challenge kampanyasının Türkiye’de de büyük ilgi görerek, bir çevre temizliği hareketine dönüşmesi bekleniyor.