Köse'den Gençlerimize Farkındalık Desteği
Sosyal Belediyecilik kapsamında cadde hayvanları için birçok çalışmagerçekleştirdiklerini kaydolan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse,“Şefkat elini tüm canlılara uzatmaya çalışıyoruz.
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Köse'den Gençlerimize Farkındalık Desteği
*Sokak hayvanları için tasarladılar
Aile, Çalışma ve Sosyal Siyasetler Bakanlığı, Ankara Üniversitesi Baytar
Fakültesi ve Mamak Belediyesi ortaklığında asıllaşan, TÜBİTAK 4004
Doğa ve Bilim Mektepleri Destekleme Programı kapsamında, Etraf Şuuru ve
Sığınak Gönüllülüğü Eğitim Projesi bitirildi. 8 ay süren proje
çerçevesinde Mamak Belediyesi Cadde Hayvanları Rehabilitasyon
Merkezi’nde, hayvanların nasıl yaşadığından, refah seviyelerini arttırmak
için neler yapılabileceği, hayvanlara doğru yaklaşım ve bağlantı kurma
konusunda eğitim alan öğrenciler, cadde hayvanlarının kullanımına
sunulmak üzere mama kabı, oyuncak ve yatak gibi mahsuller planladı.
*Kendi adlarını taşıyan ağaç diktiler
Projenin ikinci evresinde ise Aile ve Sosyal Siyasetler Bakanlığı’na bağlı
yetiştirme yurtlarında kalan 14-16 yaş grubu 157 çocuk Mamak Belediyesi
Cadde Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ederek, etraf şuuru,
tabiat ve hayvan sevgisi mevzulu eğitimler gerçekleştirildikten sonra ilk
safhada planlanan mahsulleri cadde hayvanların kullanımına sundu.
Bitirilen bu anlamlı projenin sonunda ise tüm katılımcılar hayvan
sığınağına kendi adlarıyla ağaç dikti.
*Tüm canlılara şefkat eli uzatıyoruz
Sosyal Belediyecilik kapsamında cadde hayvanları için birçok çalışma
gerçekleştirdiklerini kaydolan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse,
“Şefkat elini tüm canlılara uzatmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda ise, Mamak
hudutları içerisinde sahipsiz gezen cadde hayvanların için farkındalık
oluşturmak adına gençlerimizi barınağımızda ağırladık. Proje kapsamında
çocuklarımızı hem cadde hayvanları ile tanıştırdık hem de fidan dikerek
doğa bilinci kazanmalarını sağladık” dedi.
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