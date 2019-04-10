Köse'den Gençlerimize Farkındalık Desteği

*Sokak hayvanları için tasarladılar

Aile, Çalışma ve Sosyal Siyasetler Bakanlığı, Ankara Üniversitesi Baytar

Fakültesi ve Mamak Belediyesi ortaklığında asıllaşan, TÜBİTAK 4004

Doğa ve Bilim Mektepleri Destekleme Programı kapsamında, Etraf Şuuru ve

Sığınak Gönüllülüğü Eğitim Projesi bitirildi. 8 ay süren proje

çerçevesinde Mamak Belediyesi Cadde Hayvanları Rehabilitasyon

Merkezi’nde, hayvanların nasıl yaşadığından, refah seviyelerini arttırmak

için neler yapılabileceği, hayvanlara doğru yaklaşım ve bağlantı kurma

konusunda eğitim alan öğrenciler, cadde hayvanlarının kullanımına

sunulmak üzere mama kabı, oyuncak ve yatak gibi mahsuller planladı.

*Kendi adlarını taşıyan ağaç diktiler

Projenin ikinci evresinde ise Aile ve Sosyal Siyasetler Bakanlığı’na bağlı

yetiştirme yurtlarında kalan 14-16 yaş grubu 157 çocuk Mamak Belediyesi

Cadde Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ederek, etraf şuuru,

tabiat ve hayvan sevgisi mevzulu eğitimler gerçekleştirildikten sonra ilk

safhada planlanan mahsulleri cadde hayvanların kullanımına sundu.

Bitirilen bu anlamlı projenin sonunda ise tüm katılımcılar hayvan

sığınağına kendi adlarıyla ağaç dikti.