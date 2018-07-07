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Kösrelik Köyü'ne yapılan mahalle konağı için geri sayım başladı

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Kösrelik Köyü'ne yapılan mahalle konağı için geri sayım başladı
Mahallelilerin sosyalleşmesine ve paylaşımlarının artmasına vesile olan mahalle konaklarına bir yenisi daha ekleniyor, Kösrelik Köyü'ne yapılan mahalle konağı aynı zamanda muhtarlık binası olarak da kullanılacak.

Keçiörenli'lerin mahallelerindeki düğünler, nişanlar, cenazeler, asker uğurlamaları, sohbet ve buluşmalarına aracılık eden mahalle konakları Keçiören geneline yayılmaya devam ediyor. Kösrelik Köyüne 271 metrekare alan üzerine yapılan konak içerisinde 100 – 85 m²’lik 2 toplantı salonu, idare odası ve mutfak yer alıyor.

1 ay sonra hizmete girecek mahalle konağı ile ilgili Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Bu mahalle konağımız ile birlikte Keçiören genelinde hizmet veren mahalle konağı sayısı 14 olacak. Bu konaklar vesilesiyle mahalle kültürünü ayakta tutmayı, insanları şehir yalnızlığına mahkûm etmeden birbirlerinin acısına ve sevincine ortak olmalarını sağlamayı amaçlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Keçiören Belediyesi olarak hiçbir ayrım gözetmeden her bölgeye, her mahalleye eşit hizmet götürmeyi kendilerine şiar edindiklerini de belirten Mustafa Ak, “Hizmetlerimizin odağında insan vardır. Çünkü biz yaratılanı yaratandan ötürü seviyoruz ve ona hizmet etmeyi kendimize en büyük görev addediyoruz. Keçiören'i bir bütün olarak görüyor ve her mahalleye hizmet götürüyoruz.” dedi.​

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