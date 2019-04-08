Koton Baby Koleksiyonu

Rengarenk Tasarımlarla Sezona Merhaba Diyor

Koton Baby 2019 İlkbahar – Yaz Koleksiyonu; kız ve erkek bebekler için farklı temalardan ilham alınarak hazırlanan tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Koleksiyon, büyük sloganlar, sevimli hayvan grafikleri ve eğlenceli detaylar ile bebeklerin dünyasına renk katıyor.

Koton Baby, birbirinden sevimli tasarımlarıyla sezona giriş yapıyor. İlkbahar-Yaz sezonu için kız ve erkek bebeklere özel hazırlanan koleksiyon, bebeklerin neşeli dünyasına uyum sağlayan, hareketli temalardan oluşuyor.

Renk ve Desenlerin Dansı “Koton Baby” Kız Bebek Koleksiyonunda

Sezona; şıklık ve rahatlığın ön planda tutulduğu koleksiyonu ile giriş yapan Koton Baby Koleksiyonu’nda, kız bebekler için Modern Marine, Have More Fun, Jungle, Pastel Magicve Summer Vibes temalarıyla özel tasarımlar öne çıkıyor.

Dökümlü, denim, tül ve örme kumaşlar ile 3D yıldız ve çiçek, unicorn, sevimli vahşi hayvan figürleri ve simli baskıların ön planda olduğu koleksiyonda; neon püskül ve ponpon aksesuarları, çizgiler ve düzensiz puanlar dikkat çekiyor.

Koleksiyonda tropikal meyvelerden romantik pastel esintilere, vahşi orman hayvanlarından eğlenceli yaz partilerine kadar geniş bir konseptte tasarımlar sunuluyor. Koton Baby Kız Bebek Koleksiyonu’nun göz kamaştırıcı tasarımlarında fuşya, canlı hardal sarısı, turuncu ve baharat renkleri kullanılıyor.

Enerji Dolu “Koton Baby” Erkek Bebek Koleksiyonu

Koton Baby Erkek Koleksiyonu; bebeklere hareket özgürlüğü sağlayan tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Koleksiyon, Modern Marine, Feel the Rhythm, Jungle, Fisherman ve Deep Wave temalarıyla sezona merhaba diyor.

Büyük sloganlar, yıldız, çizgi ve balık metraj desenler ve 3D sevimli hayvan grafikleri ile enerjik ve sevimli tasarımlar sunan koleksiyonda, bu sezon erkek tasarımlarında da çok trend olan çift taraflı mat payet nakış detayları ve denim kumaşlar öne çıkıyor.

Balıkçı ve denizci temasından müzisyen kimliğine, vahşi yağmur ormanlarından sörf tutkusuna kadar birbirinden farklı temada özel tasarımlar, erkek bebeklere eğlenceli bir tarz sunuyor. Koton Baby Erkek Bebek Koleksiyonunun geniş renk skalasında kiremit, bordo, navy, saks ve bebek mavisi, parlak sarılar ve canlı turuncular yer alıyor.

Koton Baby 2019 İlkbahar – Yaz Koleksiyonu seçili Koton mağazaları ve online alışverişin adresi koton.com’da satışa sunuluyor.