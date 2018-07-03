Yenimahalle Belediyesi’nin el emeği ürünlerini gelire dönüştürmek isteyen vatandaşlar için 2 yıl önce hayata geçirdiği “Köylü Pazarı” bereketi Yenimahalle’de devam ediyor.

Salı günleri İlkyerleşim Mahallesi Kapalı Pazaryeri’nde, cuma günleri ise Yenimahalle Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Tesisi’nde kurulan pazarlarda, köylüler tarafından yetiştirilen organik sebze ile meyveler, fideler, yeşillikler, el emeği göz nuru elişleri ve yöresel ürünler satılıyor.

Tarladan pazara

Hal ürünlerinin girişine kesinlikle izin verilmeyen köylü pazarlarında, çevre il, ilçe ve köylerdeki üreticiler, tarlalarda yetiştirdikleri sebze ve meyveleri piyasanın altındaki fiyatlarla halkın beğenisine sunuyor.

Bu sayede Yenimahalleli vatandaşlar, köylü pazarları sayesinde hem uygun fiyatlı hem de organik ürünleri satın alma imkanı buluyor.

“Köylüler sayesinde daha sağlıklı besleniyoruz”

Köylü pazarlarında alışveriş yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar “Artık hormonsuz, genetiği ile oynanmamış ürün tüketmek çok zor. Gıdaların çoğu hem pahalı hem de sağlıksız. O yüzden köylü pazarlarından çok memnunuz. Çünkü bu tür pazarlarda doğal ve taze ürünler tezgahları süslüyor. Biz de köylüler sayesinde daha sağlıklı besleniyoruz ” dedi.