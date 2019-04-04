Kpss Sorularının Çalınmasına İlişkin Davada Flaş Gelişme
KPSS sorularının çalınmasına ilişkin davada, 51 sanığın, 7,5 yıldan 32,5 yıla kadar hapsi istendi.
A+A-
KPSS sorularının çalınmasına ilişkin davada, 51 sanığın, 7,5 yıldan 32,5 yıla kadar hapsi istendi.
Bu haber toplam 50 defa okunmuştur
HABERE YORUM KAT
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.