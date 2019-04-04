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Kpss Sorularının Çalınmasına İlişkin Davada Flaş Gelişme

Kpss Sorularının Çalınmasına İlişkin Davada Flaş Gelişme

KPSS sorularının çalınmasına ilişkin davada, 51 sanığın, 7,5 yıldan 32,5 yıla kadar hapsi istendi.

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KPSS sorularının çalınmasına ilişkin davada, 51 sanığın, 7,5 yıldan 32,5 yıla kadar hapsi istendi.

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