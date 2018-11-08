Kraliyetin meyvesi buymuş!

Eyüphan Kaya

Yıllardır Suudi Yönetiminin İslami ve insani bir tarzı olmadığını söyler dururduk, ama insanların bir kısmı inanmıyordu.

İslam’da Kraliyet yönetimi yoktur, seçim var, biat var diyorduk , “konuşmanın ne faydası var” diyenler oluyordu. Kardeşim yanlışa yanlış demek vazifemizdir de andan dolayı konuşuyoruz, yazıyoruz.

Hele bakın Allah aşkına şu Cemal Kaşıkçı’nın öldürme tarzı dünyanın en barbar ülkelerinden biri olan ABD bile böyle bir öldürme olayını gerçekleştirmez. ABD sözüm ona Elkaide’in lideri Usame Bin Ladini öldürdü, götürdü denize attı.O bin Ladin ki 11 Eylül ikiz kulelere planladığı saldırısıyla ABD’nin karizmasını çizmişti, o gün bu gündür ABD yönetimi sersemleşmiş, hala da kendine gelemedi.

Ülkemizde bu kadar hurhar bir örgüt olan eski karanlık devletin can simidi JİTEM dahi bu kadar gaddar olmamıştı.

Acaba bu Suudi yönetimi Yezid’in neslinden mi? hani Yezid’in askeri Hz.Hüsyin’in kafasını kesip Yezid’e götürmüşlerdi.

Tabi günah yerinde durmaz, daha büyük günahları çeker, Suudi yönetimin birkaç günahını sayarsak,

*ABD dostluğu,

*Mısır’ın darbeci Sisi’sinin arkasında durması,

*Yemen’e devam eden saldırıları,

*İsrail zulmüne karşı sessizliği,

*Ümmetin malı olan petrol hırsızlığı,

*İsraf ve tebzirde hit yapmış haram bir hayat,

*Beytüllah’ın karşısına diktikleri gökdelenler…

Hangi birini anlatayım arkadaş, her biri tek başına kaba birer kabahat.

Bu sene 1-3 Mart tarihinde İstanbul’da gerçekleşen Dünya İslam Formunda Hilafet üzerinde bir tebliğ sundum, ilk itiraz Suudi temsilcisinden geldi, “Hilafet zamanı değildir” diye.

Bu kadar yanlış, bu kadar günah bir araya gelince de Cemal Kaşıkçı’nın ibretlik öldürülmesiyle Allah insanı dünya kamuoyunun huzurda rezil/rüsva eder. Kürtçe bir ifade var “Xüda şüğla xırab star nake” (Allah kötü fiilin gizli kalmasına müsaade etmez) hiçbir şey bilmiyordunuz bari Kürtlerin bu ata sözünü dikkate alsaydınız.

Allah bu kadar canice işlenen bir öldürme olayının üstü kapalı kalmasına müsaade eder mi?

Evet insanın iradesi günah işlemeye elverişlidir, ama günah çığırından çıkarsa gayretüllaha dokunur ve günahkar deşifre olur.

İslam dini bir kital esnasında dahi, Allah’ın dinine fiili savaşa katılmış bir kimsenin bile öldürüldükten sonra cesedine müdahale edilmesine müsaade etmez, kim ne hakla Kaşıkçı’nın bu kadar hunharca öldürülmesine ruhsat verebilir?

Sen kalk adamı öldür, kol bacaklarını kes, yüzünün derisini yüz, vay köpekler senin yüzüne tükürsün, bir de Beytüllah’ın hadimi olacaksın.

İslam hukukuna göre 15+1=16 kişi kısas olarak öldürülmelidir, bir fiil öldürme olayına karışan 15 kişi ve emri veren kişi. Olay bu kadar büyük gerisini siz düşünün.

Hadi oradan kalleş, korkak, densiz herif/herifler. Siz bu göreve layık değilsiniz. En kısa zamanda Beytüllah’ın kontrolü elinizden alınmalıdır, alınacak.

Suudi kraliyeti bu kalitesiz yönetim tarzı ile pratikte İslam dininin evresel mesajına gölge düşürüyor, Müslümanların buna “dur” demesi lazım, geç kalındı bile. Böyle sarhoş insanlar Beytüllah’a hüküm ettikçe İslam Birliği gibi olması gereken bir ittihadın da oluşması mümkün değildir.

İşte Kraliyetin meyvesi bu canice işlenen cinayet oldu. Bu cinayet tarzı herhangi bir devlete, Hele ki bir İslam devletine, Üstelik Mekke Medine’nin hizmetkarı olduğunu söyleyen bir yönetime hiç yakışır mı? Buna karşı sessiz kalınabilir mi?

Ebetteki hayır!