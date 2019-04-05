Kredi Kartı Faiz Oranlarını Merkez Bankası Yeniden Belirledi
Merkez Bankası kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını yeniden belirledi.
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Kredi Kartı Faiz Oranlarını Merkez Bankası Yeniden Belirledi
Merkez Bankası kredi kartı operasyonlarında uygulanacak faiz oranlarını yeniden tanımladı.
Merkez Bankası, kredi kartı operasyonlarında uygulanacak faiz oranlarını yeniden tanımladı. Merkez Bankası'nın internet sitesinde yayınlanan söylemeye göre, Türk lirası türünden kredi kartı operasyonlarında uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,15, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,65 oldu. Yabancı para türünden kredi kartı operasyonlarında uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,72, aylık azami gecikme faiz oranı ise yüzde 2,22 olarak tanımlandı.
İlker Turak /İHA
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