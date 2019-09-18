Kulp şehitlerinin geriye bıraktığı buruk hikayeler
Gündem 18.09.2019, 16:36
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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerin sivillere yönelik düzenlediği saldırıda şehit olan 7 kişi, geride buruk hikayeler bıraktı.
Kulp'un Ağaçkorur köyü mevkisinde 12 Eylül'de odun toplamaya giden köylülerin bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda şehit olan 43 yaşındaki İhsan Çelikbilek, 17 yaşındaki Mehmet Bozyel, 23 yaşındaki Ahmet Ay, 45 yaşındaki Sinan Diger, 22 yaşındaki Abit Yıldız, 15 yaşındaki Ömer Yıldız ve 26 yaşındaki Siraç Yıldız'ın aileleri ve yakınları gözyaşı döküyor.