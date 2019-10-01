Flaş HaberTunceli'de terör operasyonu
1 Ekim Dünya Çocuk Günü
Mülteci ve Sığınmacı Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Esra Tüylüoğlu: "Hem Türk hem de göçmen çocuklarımız bir arada. Çocukların gözündeki sevinç, ülkemizin hayırseverlik ve kadirşinaslığına örnek teşkil ediyor"
Kültür - Sanat 01.10.2019, 14:40 01.10.2019, 15:04
ANKARA (AA) - Yüzü aşkın mülteci çocuk, "1 Ekim Dünya Çocuk Günü" kapsamında "Köstebekgiller" filmini izledi.
Ulus'taki tarihi eski adliye binasındaki Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğüyle, Mülteci ve Sığınmacı Yardımlaşma Derneği (MSYD) iş birliği kapsamında mülteci çocuklar için film izleme etkinliği düzenlendi.
AA muhabirine değerlendirmede bulunan MSYD Yönetim Kurulu Üyesi Esra Tüylüoğlu, bakanlıkla ortak yürütülen çalışmanın dünya çocuklarına armağan olduğunu söyledi.
Bazı çocukların hayatlarında ilk kez sinemayla tanıştığını belirten Tüylüoğlu, "Hem Türk hem de göçmen çocuklarımız bir arada. Çocukların gözündeki sevinç, ülkemizin hayırseverlik ve kadirşinaslığına örnek teşkil ediyor." ifadelerini kullandı.
28°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 01 Ekim 2019
|İmsak
|05:15
|Güneş
|06:38
|Öğle
|12:43
|İkindi
|16:01
|Akşam
|18:38
|Yatsı
|19:56
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Fenerbahçe
|6
|11
|3. Gazişehir
|6
|11
|4. Trabzonspor
|6
|9
|5. Sivasspor
|6
|9
|6. Konyaspor
|6
|9
|7. Galatasaray
|6
|9
|8. Başakşehir
|6
|8
|9. Denizlispor
|6
|8
|10. Antalyaspor
|6
|8
|11. Ankaragücü
|6
|8
|12. Çaykur Rizespor
|6
|8
|13. Malatyaspor
|6
|7
|14. Kasımpaşa
|6
|7
|15. Göztepe
|6
|6
|16. Beşiktaş
|6
|5
|17. Kayserispor
|6
|3
|18. Gençlerbirliği
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|6
|13
|2. Bursaspor
|6
|12
|3. Ümraniye
|6
|11
|4. Hatayspor
|6
|11
|5. Adana Demirspor
|6
|10
|6. Balıkesirspor
|6
|10
|7. Keçiörengücü
|6
|10
|8. Osmanlıspor
|6
|10
|9. Fatih Karagümrük
|6
|9
|10. İstanbulspor
|6
|9
|11. Altay
|6
|9
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|6
|5
|15. Menemen Belediyespor
|6
|4
|16. Boluspor
|6
|2
|17. Giresunspor
|6
|2
|18. Eskişehirspor
|6
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|7
|14
|4. Arsenal
|7
|12
|5. West Ham
|7
|12
|6. Tottenham
|7
|11
|7. Chelsea
|7
|11
|8. Bournemouth
|7
|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. M. United
|7
|9
|11. Burnley
|7
|9
|12. Sheffield United
|7
|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|7
|7
|16. Brighton
|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|7
|12
|8. Villarreal
|7
|11
|9. Valencia
|7
|9
|10. Real Valladolid
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Levante
|7
|8
|13. Osasuna
|7
|8
|14. Deportivo Alaves
|7
|8
|15. Real Betis
|7
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|7
|2