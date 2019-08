15. Bodrum Müzik Festivali başlıyor

Doğuş Grubu’nun ‘Doğuş’tan İyi Bir Gelecek Doğuş ile Gelecek’ sosyal sorumluluk çatısı altında yer alan Bodrum Müzik Festivali, 15. yılında da Türkiye ve dünyadan önemli müzisyenleri ağırlıyor. 22 Ağustos Perşembe akşamı genç şef Nil Venditti yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrası’nın Fazıl Say’a Beethoven’ın 3. Piyano Konçertosu’nda eşlik edeceği açılış konseriyle başlayacak festivalde dinleyiciler dört gün boyunca 15 farklı etkinlikle müzik dolu saatler yaşayacak. Ayrıca Bodrum Müzik Festivali’nin gelişiminde büyük payı olan Fazıl Say, bu yıl festivalin Onur Ödülü’nün sahibi olacak.

2005 yılında Doğuş Grubu’nun kuruculuğuyla yola çıkan Bodrum Müzik Festivali, bugün Bodrum’un sanat rotası haline gelmesinde önemli katkıları olan bir etkinliğe dönüştü. Dünyanın en önemli müzik merkezlerinde konserler veren yıldızların yanı sıra ülkemizin birbirinden değerli isimlerini buluşturan festival, kariyerinin henüz başında olan genç yeteneklere desteğini 15. yılında da sürdürüyor.

Sanat Danışmanlığını Tuğçe Tez’in üstlendiği ve Audi, D-Marin ve Ant Yapı’nın desteklediği 15. Bodrum Müzik Festivali dört gün boyunca; Fazıl Say, Pablo Ferrández, Ksenija Sidorova, Karsu, Elvin Hoxha Ganiyev, Vassilis Varvaresos, Sara Ferrández, Umut Sağlam, Kerem Tunçer, Orkun Pala ve Barok Bostancı’nın kurduğu Quartet Parantez, Faruk Kalaycı, Francesco Tristano, Korhan Futacı, Jess Gillam, Zeynep Özsuca ve Mert Fırat gibi sanatçıları ağırlarken, aynı zamanda Bilkent Senfoni Orkestrası, Olten Filarmoni Orkestrası ve Finlandiya’nın olağanüstü tango yorumlarıyla ünlü armonika grubu Sväng gibi topluluklara da ev sahipliği yapacak.

Bodrum Müzik Festivali'nden elde edilen gelirler bu yıl da maddi imkânı yetersiz otizmli çocukların eğitimi için kullanılmaya devam ediyor.2010 yılından bu yana, müzikseverlerin desteğiyle elde edilen 2 milyon TL'yi aşkın bağış otizmli çocukların eğitim masraflarını karşıladı.

Açılış Konseri: Bilkent Senfoni Orkestrası, Nil Venditti ve Fazıl Say

Bodrum Müzik Festivali, 22 Ağustos Perşembe günü 20.30’da, D-Marin Turgutreis’te; Nil Venditti yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrası’nın Fazıl Say’a Beethoven’ın 3. Piyano Konçertosu’nda eşlik edeceği konserle açılıyor. Gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında hem piyanist hem de besteci yönüyle bir dünya yıldızı haline gelen Fazıl Say, Warner Classics’in seçkin sanatçılarından… Bodrum Müzik Festivali’nin gelişiminde büyük payı olan sanatçı, bu yıl festivalin Onur Ödülü’nün de sahibi olacak. Bilkent Üniversitesi’nin özgün bir sanat projesi olan ve kurulduğu günden bu yana, sanat yaşamımıza her yıl 50’yi aşkın etkinlikle katılan Bilkent Senfoni Orkestrası (BSO), bugüne dek konserleri, televizyon ve radyo kayıtları, ve yayınladığı 40’ın üzerinde CD ile seçkinleşti. 2009’da “UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi” ilan edilen BSO’yu açılış akşamında Nil Venditti yönetecek. 2015’te Premio Claudio Abbado Genç Müzisyenler Yarışması’ndaki birinciliğiyle ünü hızla yayılmaya başlayan Venditti, 2017’de de George Enescu Filarmoni Orkestrası ile birlikte Bükreş Jeunesses Musicales’de onurlandırıldı. Genç şef, gelecek sezon, Fazıl Say ile birlikte gerçekleştireceği konserde Camerata Salzburg’u yönetecek. Fazıl Say’ın engin deneyimiyle, Venditti yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrası’nın dinamizminin birleştiği Açılış Konseri, festivalin başladığının müjdesini yayacak.

Bir prömiyer: Umut Senfonisi

23 Ağustos Cuma günü 21.00’de, D-Marin Turgutreis’te; Bilkent Senfoni Orkestrası’nı bu kez başarılı şef İbrahim Yazıcı yönetecek. 2005’te İtalya’da “Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia” ile onurlandırılan Yazıcı, 2012’de ise Andante tarafından verilen Donizetti Ödülleri’nde “Yılın Orkestra Şefi” seçildi. Bilkent Senfoni Orkestrası bu konserde İspanyol çellist Pablo Ferrández’e repertuvarın en önemli yapıtlarından biri olan Dvořák’ın Çello Konçertosu’nda eşlik edecek. ICMA 2016’da “Yılın Genç Sanatçısı” ilan edilen Ferrández, duygusal yoğunluğu ve sahne karizmasıyla izleyicilerini büyüleyen bir sanatçı. Eleştirmenlerin “en iyi viyolonsel sanatçılarından biri” olarak selamladığı Ferrández, dünyanın en seçkin yarışmalarından biri olan 15. Uluslararası Çaykovski Yarışması’nın yanı sıra 5. Paulo Uluslararası Viyolonsel Yarışması’nın da birincisi.

Fazıl Say’ın yoğun bir çalışmanın ardından dinleyicileriyle buluşturduğu 4. Senfonisi “Umut”, bu konserle ilk defa Türkiye’de seslendirilecek. Güzel bir dünyanın hayaliyle örülü Umut Senfonisi, aydınlık bir geleceğe dair umudu yansıtan tınılarıyla Bodrum Müzik Festivali’ne ışık saçacak.

Bir Tango Akşamı: Dünya Tangoları Bodrum Müzik Festivali’nde

Virtüözitesi ve enstrümanına getirdiği derinlikle, “akordeonun prensesi” unvanını taşıyan Letonyalı Ksenija Sidorova, müziğe getirdiği yeni yorumuyla klasik dünyasında adından çokça söz ettiriyor. Sanatçı, 24 Ağustos Cumartesi akşamı, Olten Filarmoni ve Finlandiyalı topluluk Sväng Armonika Dörtlüsü ile D-Marin Turgutreis’te Latin Amerika, Fin ve Türk tangolarından oluşan bir programla tadı damağınızda kalacak muhteşem bir gecede buluşuyor.

Karsu ile Senfonik bir akşam…

25 Ağustos, Pazar 21.00’de festivalin son akşam konserinde ise, caz festivallerinin vazgeçilmez isimlerinden Karsu, Tolga Taviş yönetiminde İzmir’in başarılı orkestrası Olten Filarmoni ile bir araya geliyor. Sanatçı şimdiye kadar, Carnegie Hall ve North Sea Caz Festivali gibi dünyanın pek çok prestijli mekânında ve etkinliğinde konserler verdi. Şimdi de Bodrum Müzik Festivali’ne ilk kez konuk oluyor ve kendi bestelerini de içeren, klasik tarzda yenilenen düzenlemeleriyle rüya gibi bir konser vermeye hazırlanıyor.

Sabah Konserleri

Bodrum Müzik Festivali, Sabah Konserleri’nde Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası’nın (DÇSO) genç yeteneklerini ağırlıyor. Doğuş Grubu’nun kültür ve sanat alanında gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk platformları arasında önemli bir yeri olan orkestra, bugüne kadar pek çok başarılı konsere imza attı. 23-25 Ağustos tarihleri arasında her sabah saat 7.00’de, Şevket Sabancı Parkı’nda gerçekleşecek olan Sabah Konserleri’nde DÇSO üyelerinden başarılı genç müzisyenlerle keyifli bir dinleti müzikseverleri bekliyor.

Günbatımı Konserleri

Bodrum Müzik Festivali, 15. yılında Günbatımı Konserleri’yle Elvin Hoxha Ganiyev, Vassilis Varvaresos, Sara Ferrández, Quartet Parantez ve Faruk Kalaycı’yı müzikseverlerle buluşturuyor. 23-25 Ağustos tarihleri arasında her gün saat 19.00’da D-Marin Turgutreis Amfitiyatro’da müzikseverleri bekleyen sanatçılar; sıcak ve verimli işbirliklerinden doğan programlarıyla Bodrum güneşinin batışını müzikle selamlayacaklar. Festivalin amaçlarından biri de Günbatımı konser serisinde, yurtdışında adını duyurmaya başlamış olan yerli müzisyenlerimizle, yabancı sanatçıları aynı sahnede bir araya getirmek. Bodrum Müzik Festivali seyircilerinin ilk defa gerçekleşen bu iş birliklerine tanıklık edeceği konserlerin ilkinde, keman sanatçısı Elvin Hoxha Ganiyev ve piyanist Vassilis Varvaresos yer alıyor. Ganiyev, olağanüstü yeteneğiyle başladığı müzik kariyerini pek çok ödülle taçlandırmış bir sanatçı. Varvaresos ise virtüözitesiyle hem eleştirmenleri hem de dünya çapında dinleyicileri hayran bırakan bir piyanist… Bir gün öncesinde Akşam Konserleri’nde Pablo Ferrández’i dinleyen müzikseverler, ertesi gün, sanatçının kız kardeşi, viyolacı Sara Ferrández ile aynı sahnede yarattığı uyumun olağanüstü gücüne tanık olacaklar. Günbatımı Konserleri’nde Umut Sağlam, Kerem Tunçer, Orkun Pala ve Barok Bostancı’nın kurduğu Quartet Parantez ve eğitimine Moskova Çaykovski Konservatuvarı’nda devam eden, umut vadeden başarılı piyanistimiz Faruk Kalaycı ilk kez bir araya geliyorlar. Serinin son konseri ise 20.30’da Zai Bodrum’da gerçekleşecek; bu konserde akordeon sanatçısı Ksenija Sidorova, oyuncu Mert Fırat’la aynı sahnede, Rus edebiyatının olağanüstü atmosferini Bodrum’a taşıyacak…

Gece Konserleri: Bodrum geceleri festivalle daha renkli…

Geçtiğimiz yıl, ilk kez gerçekleştirilen ve büyük ilgi gören Gece Konserleri bu yıl da devam ediyor. Bu serinin 23 Ağustos saat 23.15’te The Marmara Bodrum’da gerçekleşecek ilk konserinde piyanist, besteci, tekno ve caz müzisyeni Francesco Tristano yer alıyor. Sanatçı, klasik ve elektronik müzik arasındaki yaratıcı kesişime odaklanışı ve bu kesişimi kendi evreninde birleştirerek dinleyicilere sunuşuyla günümüzde önemli bir referans haline geldi. Dünyanın en prestijli topluluklarıyla birlikte konserler veren, albüm kayıtları ise eleştirmenlerden tam not alan Tristano, çok yönlü sanatçı kimliğiyle festivale yeni bir soluk getiriyor. Gece Konserleri’nin ikincisi ise 24 Ağustos’ta: Mert Fırat’ın Sabahattin Ali öykülerini seslendirdiği geceye, müzik kâşifi Korhan Futacı saksafonuyla ayrı bir renk katacak. 25 Ağustos tarihli Gece Konserleri’nin sonuncusu ise, geçen yıl BBC Proms’un kapanış konserinde nefes kesen performansıyla büyük beğeni toplayan saksafonun parlayan yıldızı Jess Gillam ve başarılı piyanistimiz Zeynep Özsuca’yı buluşturuyor. Gillam dünyanın en önemli sahnelerinde verdiği konserlerle tanınan, ayrıca BBC’de yaptığı radyo programı “The Classical Life” ile dinleyicilere ulaşan bir sanatçı… Gustavo Dudamel, Simon Halsey ve Sir Simon Rattle gibi dünyaca ünlü şefler; Magdalena Kožená ve Rolando Villazón gibi olağanüstü şancılarla çalışmalarını sürdüren piyanist Zeynep Özsuca, Jess Gillam ile beraber festivalin kapanışını gerçekleştirecek.

Saffet Emre Tonguç Rehberliğinde “Bir Bodrum Hikâyesi”

İlk gerçekleştirildiği günden bu yana yoğun ilgi çeken Saffet Emre Tonguç ile Bir Bodrum Hikâyesi etkinlikleri bu yıl da devam ediyor.

23 Ağustos Cuma ve 24 Ağustos Cumartesi saat 18.00’de UNESCO’nun Dünyanın Yedi Harikası’ndan biri kabul edilen Bodrum Mozole Anıt Müzesi kazı alanında gerçekleşecek olan Bir Bodrum Hikâyesi, ödüllü seyahat yazarı Saffet Emre Tonguç’un anlatımıyla sizlerle olacak.

Festivalin Onur Ödülü Fazıl Say’ın...

Festivalin Onur Ödülü, başlangıcından bugüne dek Bodrum Müzik Festivali’ne verdiği büyük destekle, Bodrum’un sanatsal açıdan tanınırlığına katkıda bulunan, gerek yurtiçi gerekse yurtdışındaki kariyeriyle gururumuz olan piyanist Fazıl Say’a takdim edilecek.

Bruno Barbey sergisi Leica Galeri İstanbul’dan sonra ilk kez The Marmara Bodrum’da…

1964 yılından bu yana yarım asrı aşkın bir süredir Magnum Fotoğraf Ajansı’na üye olan, 1992-1995 yılları arasında ise ajansın başkanlığını yürüten fotoğrafçı Bruno Barbey’in “My Morocco” başlıklı sergisi, Leica Galeri İstanbul’dan sonra 22-25 Ağustos tarihleri arasında Bodrum Müzik Festivali kapsamında The Marmara Bodrum’da sanatseverlerle buluşacak. Sanatçının doğum yeri de olan Fas’a 1970 ile 2000 yılları arasında gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında kadrajına yansıyan fotoğraflarla ziyaretçilerini bir zaman yolculuğuna çıkaran "My Morocco", Fotoğrafevi işbirliğiyle 14 Mart - 25 Mayıs tarihleri arasında Leica Galeri İstanbul'da sergilendi.