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15. Çağdaş Sanat Günleri

- İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, Türkiye'de sergi açan genç İtalyan ressamlarla bir araya geldi

Kültür - Sanat 09.10.2019, 22:07
15. Çağdaş Sanat Günleri

ANKARA (AA) - İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, 15. Çağdaş Sanat Günleri kapsamında, Türkiye'de sergi açan genç İtalyan ressamlarla bir araya geldi.

Gaiani, elçilik rezidansında düzenlenen kokteylde, genç ressamlar Federica Cogo, Marilu Gioffre, Flavia Tritto, Dione Roach ve Nicola Guastamacchia'yı basın mensuplarına tanıttı.

Massimo Gaiani, konuşmasında, projenin iki ülke arasında kültür alışverişi sağlama, genç İtalyan sanatçıları Türk sanatçılarla buluşturma amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Kültür dilinin evrensel olduğuna işaret eden Gaiani, "Sözü kültüre ve sanata bırakıyoruz." dedi.

Gaiani, İtalyan ressamlara ve basın mensuplarına teşekkürlerini sundu.

Serginin Sanat Direktörü Kemal Orta da sanatçıların, Türkiye'deki deneyimlerini kendi sanat anlayışlarıyla tuvale yansıttıklarını dile getirdi.

#Massimo Gaiani #15. Çağdaş Sanat Günleri
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