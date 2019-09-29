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16. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivalinde Ahmed Ahmedov

- Konya'da, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 812'nci doğum yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen festivalde, Dağıstan’dan Ahmed Ahmedov sahne aldı

Kültür - Sanat 29.09.2019, 22:09 29.09.2019, 22:21
16. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivalinde Ahmed Ahmedov

KONYA (AA) - Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 812'nci doğum yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 16. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali'nde, tüm dünyada ‘’Avrasya’nın altın sesi’’ olarak tanınan Dağıstanlı Ahmed Ahmedov konser verdi.

Konya Valiliği ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce organize edilen festivalin sekizinci gününde, Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda, Ahmedov’un konserine yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi.

Rusya Federasyonu Devlet Sanatçısı unvanına sahip Ahmedov’un Türkçe seslendirdiği eserler, katılımcılar tarafından uzun süre alkışlandı.

Ahmedov, konser öncesi yaptığı konuşmada, Anadolu’nun çok büyük medeniyetlere ev sahipliği yaptığını belirterek, "İnsanlık tarihinin en muhteşem sayfalarının yazıldığı Selçuklu ve Osmanlı’nın torunları, Gazi Mustafa Kemal’in evlatlarısınız. Sizleri, yani soydaşlarımı ve dindaşlarımı en içten sevgilerimle selamlıyorum" dedi.

Festival yarın düzenlenecek TRT özel konseriyle sona erecek.

#16. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali #Akhmed Akhmedov #Dağistan #konya
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