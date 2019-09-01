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16. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali
- Festival kapsamında İrlandalı müzik grubu Fidelio Trio Antik Taş Ocağı'nda konser verdi
Kültür - Sanat 31.08.2019, 23:02 01.09.2019, 11:41
MUĞLA (AA) - 16. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali kapsamında İrlandalı müzik grubu Fidelio Trio konser verdi.
Klasik müzik dünyasının en çok aranan gruplardan Fidelio Trio, Antik Taş Ocağı'nda sanatseverlerin karşısına çıktı.
Grup, 2 bin 500 yıllık festival sahnesinde sevilen klasik eserleri seslendirdi.
Fidelio Trio üyeleri, konserde yaptığı açıklamada, Gümüşlük'ü çok beğendiklerini, 25 asırlık tarihi mekanda çalmaktan büyük heyecan duyduklarını belirtti.
Tarihi taş ocağının akustiğine de hayran kalan grup üyeleri, ilk fırsatta tekrar Gümüşlük'e gelmek istediklerini ifade etti.
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