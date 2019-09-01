Son Dakika
Yörük futbolunda eşekten düşüp, off-road yarışlarında takla attılar
Yayla yolunda kaybolan 6 kişi için ekipler seferber oldu
Kışın toplayıp sakladıkları karları Ağustos ayında satıyorlar
Adalet Bakanı Gül Yeni Adli Yılın açılışı dolayısıyla mesaj yayımladı
Bunlar asker değil, inşaat işçileri
"Koç katımı" geleneği Tunceli yaylalarında yaşatılıyor
5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi
Bir zamanlar terör yuvasıydı şimdi üs bölgesi oldu
Van’da 137 kilo 280 gram eroin ele geçirildi
Diyarbakır’da 66 kilo esrar ele geçirildi

16. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali

- Festival kapsamında İrlandalı müzik grubu Fidelio Trio Antik Taş Ocağı'nda konser verdi

Kültür - Sanat 31.08.2019, 23:02 01.09.2019, 11:41
16. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali

MUĞLA (AA) - 16. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali kapsamında İrlandalı müzik grubu Fidelio Trio konser verdi.

Klasik müzik dünyasının en çok aranan gruplardan Fidelio Trio, Antik Taş Ocağı'nda sanatseverlerin karşısına çıktı.

İrlandalı üç müzisyenden oluşan topluluk, Sunday Times’ın "virtüöz" olarak adlandırdığı sayılı gruplar arasında yer alıyor. Kemanda Darragh Morgan, viyolonselde Adi Tal ve piyanoda Mary Dullea'dan oluşan Fidelio Trio, "piyano üçlüsü" türünün en heyecan verici gruplarından biri olarak gösteriliyor.

Grup, 2 bin 500 yıllık festival sahnesinde sevilen klasik eserleri seslendirdi.

Fidelio Trio üyeleri, konserde yaptığı açıklamada, Gümüşlük'ü çok beğendiklerini, 25 asırlık tarihi mekanda çalmaktan büyük heyecan duyduklarını belirtti.

Tarihi taş ocağının akustiğine de hayran kalan grup üyeleri, ilk fırsatta tekrar Gümüşlük'e gelmek istediklerini ifade etti.

#16. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali #bodrum #festival #İrlandalı Fidelio Trio #muğla
Yorumlar (0)
26°
az bulutlu
Namaz Vakti 01 Eylül 2019
İmsak 04:40
Güneş 06:09
Öğle 12:54
İkindi 16:34
Akşam 19:29
Yatsı 20:52
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Denizlispor 3 7
2. Çaykur Rizespor 3 7
3. Fenerbahçe 2 6
4. Alanyaspor 2 6
5. Ankaragücü 3 5
6. Trabzonspor 2 4
7. Beşiktaş 3 4
8. Galatasaray 3 4
9. Antalyaspor 3 4
10. Sivasspor 2 3
11. Malatyaspor 2 3
12. Konyaspor 3 3
13. Gazişehir 2 3
14. Kayserispor 3 1
15. Kasımpaşa 3 1
16. Göztepe 3 1
17. Gençlerbirliği 2 0
18. Başakşehir 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 3 4
7. Erzurum BB 3 4
8. Osmanlıspor 3 4
9. Akhisar Bld.Spor 3 4
10. Altay 3 4
11. Bursaspor 2 3
12. Balıkesirspor 3 3
13. Menemen Belediyespor 2 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. West Ham 4 7
6. Arsenal 3 6
7. M. United 4 5
8. Sheffield United 4 5
9. Chelsea 4 5
10. Tottenham 3 4
11. Burnley 4 4
12. Everton 3 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 3 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Levante 3 6
4. Atletico Madrid 2 6
5. Osasuna 3 5
6. Deportivo Alaves 3 5
7. Barcelona 3 4
8. Real Madrid 2 4
9. Celta de Vigo 3 4
10. Real Valladolid 3 4
11. Real Sociedad 3 4
12. Mallorca 2 3
13. Real Betis 3 3
14. Getafe 3 2
15. Villarreal 2 1
16. Granada 2 1
17. Eibar 2 1
18. Valencia 2 1
19. Espanyol 2 1
20. Leganés 3 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@