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2. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali başlıyor

2. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali” bir dünya yıldızı, ünlü tenor Mario Frangoulis’in konseriyle yarın başlıyor.

Kültür - Sanat 21.08.2019, 16:31 21.08.2019, 16:40 Tuğçe Hanım
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''2. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali” bir dünya yıldızı, ünlü tenor Mario Frangoulis’in konseriyle yarın başlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen festival 22 Ağustos 2019 Perşembe günü, saat 21.00’da, Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda sanatseverlerle buluşacak.  

Festival kapsamında, Antalya Devlet Opera ve Balesi’nin sunacağı Şehrazat balesi Bornova Kültür ve Sanat Merkezi’nde 24 Ağustos’ta; İzmirli sanatseverlerin sezon boyunca büyük ilgi ile izledikleri İspanyol Renkleri de 28 Ağustos’ta Efes Antik Ticaret Agorası’nda sahnelenecek.

Ülkemizin yetiştirdiği genç opera solistlerinin katılacağı Genç Opera Yıldızları Konseri ise Efes Antik Celsus Kütüphanesi’nde 31 Ağustos’ta sanatseverlerle buluşacak. Festivalin kapanış gösterisi 3 Eylül’de prömiyer yapacak olan Verdi’nin La Traviata operası olacak.  

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#2. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali #Kültür ve Turizm Bakanlığı #festival #efes #opera #bale #kültür sanat #sanat #kültür
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