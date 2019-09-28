26. Uluslararası Altın Koza Film Festivali’nin büyük ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl 26’ncısı düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde ‘En İyi Film Ödülü’nü Alp Ertürk’ün yapımcılığını üstlendiği Nuh Tepesi filmi aldı. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü Küçük Şeyler filmindeki performansıyla Alican Yücesoy alırken, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü ise Aden filmiyle Funda Eryiğit’in oldu.

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin büyük ödül töreni, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde yaklaşık 2 bin davetlinin katılımıyla gerçekleşti. Ödül töreni, birbirinden ünlü sanatçıların kırmızı halıdan geçerek, törenin yapılacağı salona gelmesiyle başladı. Sunuculuğunu Yekta Kopan ile Ezo Sunal’ın yaptığı gecede Altın Koza Yaşam Boyu Onur Ödülleri müzisyen Zuhal Olcay ile yönetmen, yazar, senarist, besteci Zülfü Livaneli’ye verildi.

“ADANA’DA SANAT GURURU VAR”

Törende konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana’nın en büyük gurur günlerinden birini yaşadığını, kentin edebiyatta, sinemada, tiyatroda birçok sanatçı yetiştirmesinin bir tesadüf olmadığını belirterek, “Adana’da sanat gururu vardır. Sanatçıların yetişmesi bundan kaynaklanıyor. Adanalıları kutluyorum. Sinema deyince akla Adana, Altın Koza akla gelir. Bana göre Cannes Film Festivali’nden sonra en büyük film festivali Altın Koza Film Festivali’dir. Festivalimizin Adana açısından, Türkiye açısından ve yakın zamanda da dünya açısından çok önemli bir yeri olacaktır. Bizim de o yere gitme konusunda kararımız tamdır. Bu sene diğerlerinden farklı olarak 26. Altın Koza Film Festivali’ni 50’nci yılında ehillerine teslim ettik ve ortaya çok güzel bir çalışma çıktı” dedi.

Konuşmaların ardından finalde yarışan filmlerin gösterimleriyle devam eden törende, festival kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerin görüntülerinin yer aldığı tanıtım filmi gösterildi. Tören, ödüllerin takdim edilmesiyle sürdü.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda verilen ödüller ise şöyle:

"En İyi Film Ödülü: Alp Ertürk (Nuh Tepesi)

En İyi Yönetmen Ödülü: Cenk Ertürk (Nuh Tepesi)

Yılmaz Güney Ödülü: Pelin Esmer ile Dilde Mahalli (Kraliçe Lear)

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Funda Eryiğit (Aden)

Aytaç Arman En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Alican Yücesoy (Küçük Şeyler)

Adana İzleyici Ödülü: Nihat Durak (Kapı)

En İyi Senaryo Ödülü: Kıvanç Sezer (Küçük Şeyler)

En İyi Müzik Ödülü: Barış Diri (Kraliçe Lear)

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Federico Cesca (Nuh Tepesi)

En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü: Devrim Öner Ünal (Aden)

Ayhan Ergürsel En İyi Kurgu Ödülü: Ali Aga (Görülmüştür)

Yardımcı Rolde En İyi Kadın Ödülü: Füsun Demirel (Görülmüştür)

‘Cengiz Sezici’ Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Serdar Orçin (Uzun Zaman Önce)

Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü: Beren Soysal (Kronoloji)

Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü: Başak Özcan (Küçük Şeyler)

SİYAD ‘Cüneyt Cebenoyan’ En İyi Film Ödülü: Pelin Esmer ile Dilde Mahalli (Kraliçe Lear)

Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü: Cenk Ertürk (Nuh Tepesi)

Bahçeşehir Koleji Özel Ödülü: Nihat Durak (Kapı)".

(Rüşan Anıl Atar - Serhat Dumandağ/İHA)