ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince 11-13 Ekim'de üçüncüsü düzenlenecek Şanlıurfa Lezzetleri ve İsot Festivali (URFEST) kapsamında isot hasadı yapıldı.

Göbeklitepe yolundaki arazide gerçekleştirilen "Tarlada İsot Hasadı" etkinliği Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Hasat öncesi konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kadim bir kent olan Şanlıurfa'nın fıstığıyla, biberiyle, ceylanıyla ve doğal güzellikleriyle önemli bir cazibe merkezi olduğunu söyledi.

Kenti çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini aktaran Beyazgül, şöyle devam etti:

"Şanlıurfa tersine göç alan bir kent olmasıyla, nüfusu ve genci en fazla olan kentlerimizden biri oldu. Şanlıurfa bir cazibe merkezidir ve böyle de kalacaktır, bunu kimse engelleyemez. 'Tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen Göbeklitepe ve sayamadığımız tarihi bölgelerimiz, kentimiz için önemli yerlerimizdir. Şanlıurfa isotunun bugün hasadını yapıyoruz. Bizim isotumuz rakipsizdir. İsotumuzun bir özelliği de var, alışkanlık yapıyor. Şanlıurfalılar kahvaltıda bile isot yerler. İsotumuz zaten il dışına gidiyor ancak bunun üretiminin ve paketleme işinin daha çok artırılması gerekiyor. Şanlıurfa Lezzetleri ve İsot Festivali'ne Türkiye'deki herkesi davet ediyoruz. İnşallah bu festivalimiz uluslararası bir festivale dönüşecek. Yüzyıllardır evlerimizde ürettiğimiz tatları misafirlerimize sunacağız."

AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat ile yetkililer ve vatandaşların katıldığı etkinlik, tarladan isot toplanmasıyla sona erdi.

11-13 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan 3. Şanlıurfa Lezzetleri ve İsot Festivali kapsamında kortej yürüyüşü, açık hava konserleri, sergiler, isot yeme yarışması, çiğ köfte şenliği gibi etkinlikler yapılacak.