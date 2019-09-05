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44. Toronto Uluslararası Film Festivali başladı
- Sinema dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri sayılan Toronto Uluslararası Film Festivali, perdelerini açtı
Kültür - Sanat 05.09.2019, 21:10 05.09.2019, 21:18
TORONTO (AA) - Sinema dünyasında "Oscar’ın Habercisi" olarak da bilinen Toronto Uluslararası Film Festivali (Toronto International Film Festival-TIFF) başladı.
Bu yıl 44'üncüsü düzenlenen festival, 5-15 Eylül'de yüzlerce sinema filmi ve belgeseli izleyicisiyle buluşturacak.
Festival için Toronto şehir merkezinin en işlek yollarından olan King Caddesi, trafiğe kapatılırken, film gösterimi yapılacak merkezlerin bulunduğu caddeler yayalara tahsis edildi.
Diğer yandan yönetmenliğini Orçun Behram’ın yaptığı Bina filminin ilk gösterimi de 44. Toronto Film Festivali'nin "keşif" kategorisinde yapılacak. Orçun Behram'ın ilk uzun metraj filmi olma özelliğini taşıyan Bina (The Antenna), 8 Eylül'de Toronto'da seyirciyle buluşacak.
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