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56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne doğru

Festivalin "Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması"na katılacak 15 film belirlendi.

Kültür - Sanat 03.10.2019, 10:27 03.10.2019, 10:39
56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne doğru
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ANTALYA (AA) - Bu yıl 56'ncısı düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin "Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması"nda jüri önüne çıkacak 15 film belli oldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 26 Ekim-1 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin "Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması"nın ön jürisi, yönetmen ve senarist Nazlı Elif Durlu, sinema yazarı Senem Erdine ve yönetmen Nehir Tunu'dan oluştu.

Ön jüri, 215 film arasından 15 filmi yarışmaya aday gösterdi.

Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması'nda, "Ablam", "Ah, Asumanı", "Aylin", "Ben değilim", "Bugün ölmek istemiyorum", "Duyuyor musun anne?", "Günlerin ardından", "Lupus", "Mavi arabam", "Orada", "Öğle arası", "Siyah güneş", "Taş", "Yabancı" ve "Yağmur olup şehre düşüyorum" filmleri yer alacak.

Filmler, 20 bin lira değerindeki "en iyi film ödülü" ve 10 bin lira değerindeki "jüri özel ödülü" için yarışacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#56. Antalya Altın Portakal Film Festivali #film #jüri #Ulusal Kısa Metrajlı Film Yarışması #yarışma
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