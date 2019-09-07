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738. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri
BİLECİK (AA) - 738'inci Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. İlçedeki statta gerçekleştirilen etkinliklerde aşıklar sazlarıyla türküler seslendirdi. Yörük törelerinin...
Kültür - Sanat 07.09.2019, 02:03
BİLECİK (AA) - 738'inci Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Söğüt Belediyesi Halk Müziği Korosu'nun konseriyle devam eden şenlikler, Ertuğrul Gazi Türbesi'nin bahçesinde TRT 2 kanalında "Ertuğrul Gazi ve Söğüt" konulu "Tarih Söyleşisi" programının yayınıyla sona erdi.
Etkinliklere, Vali Bilal Şentürk, Söğüt Kaymakamı Murat Öztürk, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve yörükler ile çok sayıda vatandaş katıldı.
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