9. Bodrum Türk Filmleri Haftası”nın Ödül Töreni Gerçekleşti

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü destekleri ile Bodrum Sinema ve Kültür Derneği, Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) ile Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) tarafından düzenlenen 9. Bodrum Türk Filmleri Haftası’nda ödüller 20 Eylül Cuma akşamı Bodrum İskele Meydan’ında gerçekleşen görkemli bir ödül töreni ile takdim edildi.

Sunuculuğunu Hakan Bilgin’in üstlendiği geceye Gani Müjde’nin söyleşileri tat katarken, CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Kos Belediye Başkanı Magazin Gazetecileri Derneği (MGD), Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY), SİSAY Emek Ödülü alan isimler, Naim, Dijital Esaret, Hareket Sekiz, Baba Parası ile Kosova filmlerinin oyuncuları, çok sayıda yönetmen, yapımcılar ve basın mensubu katıldı.

Bu yıl SİSAY BAŞARI ÖDÜL’ü Ali Sunal, İlker Ayrık, Murat Cemcir, Ahmet Kural ve Onur Atilla’ya, SİSAY ONUR ÖDÜLÜ Birol Güven ile Mustafa Uslu’ya, SİSAY BASIN ÖZEL ÖDÜLÜ Ali Eyüboğlu’na, SİSAY EMEK ÖDÜLÜ Hakan Bilgin’e ve SİSAY GENÇ YETENEK ÖDÜLÜ ise Hayat Van Eck’a verildi.

Her yıl Türk filmlerini Bodrum ve Yunanistan'ın Kos (İstanköy) Adası’nda buluşturan Ege’nin en keyifli etkinlikleri arasında yer alan “Bodrum Türk Filmleri Haftası”, bu yıl 20-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleşiyor.