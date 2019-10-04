BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD) iş birliğiyle, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkısıyla 9. Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali (Bursa FotoFest) başladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki "Hava, Su, Toprak... Doğaya Dönüş" temalı festivalin açılış töreninde yaptığı konuşmada, pek çok konunun sadece tek fotoğrafla net şekilde anlatılabildiğini söyledi.

Dünyada festival ve organizasyonların ekonomik nedenlerle iptal edildiği ortamda ısrarla festivali düzenlemeyi sürdürdüklerine dikkati çeken Aktaş, "Bu yıl festivale Rusya'dan Amerika'ya, Hindistan'dan Uruguay'a, İtalya'dan Meksika'ya kadar 16 ülkeden 230 fotoğraf sanatçısı katıldı. Bu yıl talep ve istek çok fazla." dedi.

Türkiye'nin dört bir yanından fotoğraf sanatçılarının da festivale renk kattığını anlatan Aktaş, şöyle konuştu:

"Bu yıl festivalde 'hava, su ve toprak' dedik. Hep 'Eskiden Bursa şöyle yeşildi.' diyoruz. Ben hala Bursa'nın Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri olduğunu iddia ediyorum hatta en güzel şehri ama o değerleri kaybediyoruz maalesef. O yüzden hava, su ve toprağa daha çok sahip çıkabilmek bizim için çok önemli."

- Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov

Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov da "Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı" kapsamında festivale konuk ülke olarak katıldıklarını söyledi.

İki ülke halkının birbirini daha iyi anlaması, kültür ve sanat mirasının tanıtımı için çeşitli faaliyetler düzenlendiğini dile getiren Buravov, "Bu faaliyetlerde fotoğraf sanatı ve bu festival de önemli yer tutuyor. Fotoğrafçılık, hayatımızın enteresan ve etkileyici yönlerini sabitleştirmeye ve bunları olduğu gibi diğer insanlar ve gelecek nesillerle de paylaşmaya imkan verir." ifadelerini kullandı.

Serginin küratörü Kamil Fırat da etkinliğin Türkiye'de yapılan tek fotoğraf festivali özelliğini taşıdığını, dünyada da sayılı festivallerin arasına girdiğini dile getirdi.

Her yıl bir tema etrafında dünyanın birtakım meselelerini, problemlerini fotoğraf diliyle aktarmaya çalışarak, farkındalık oluşturabilmeyi amaçladıklarını ifade eden Fırat, şunları kaydetti:

"Bu yılki tema, insanın doğayla alışverişi, giderek yabancılaştığı doğa parçasını yeniden ilgi nesnesi olarak ele alması, onu yeniden önermesi üzerine. Bu yüzden de bütün arkadaşlarımız bu farkındalıklara dikkati çekmeye çalıştılar. Umarım gelecek kuşaklara da yararlı örnekler oluşturabilmişizdir."

Konuşmaların ardından festival kapsamında "doğayadönüş2019" etiketiyle düzenlenen ve 29 ülkeden 4 bine yakın fotoğrafın değerlendirildiği Instagram Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Daha sonra açılış kurdelesi kesildi ve fotoğraf sergisi gezildi.