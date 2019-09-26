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ADOB, sezonu "Leyla Gencer Belgeseli ve Anma Konseri" ile açıyor

- Ankara Devlet Opera ve Balesi, yeni sanat sezonuna 5 Ekim'de Leyla Gencer Belgeseli ve Anma Konseri ile başlayacak

Kültür - Sanat 26.09.2019, 16:41
ADOB, sezonu

ANKARA (AA) - Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), yeni sanat sezonunu "Leyla Gencer Belgeseli ve Anma Konseri" ile açacak.

ADOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2019-2020 sanat sezonunun ilk programında, Leyla Gencer Belgeseli ve Anma Konseri sanatseverlerle buluşacak.

Can Okan'ın orkestra şefliğini üstlendiği konserde, Seda Aracı Ayazlı, Mehlika Karadeniz Bilgin ve Tuğba Dekak ünlü operalardan aryalar seslendirecek.

İstanbul Kültür Sanat Vakfınca, çekimleri Milano, Roma, Napoli ve İstanbul'da yapılan, Halit Ergenç'in seslendirdiği Leyla Gencer belgeseli sunulacak.

Yönetmeni Selçuk Metin olan, metin ve senaryosu Zeynep Oral imzasını taşıyan belgeseli izleyenler, Türk divası (La Turca Diva) olarak anılan, dünya operasına damga vuran ünlü soprano Leyla Gencer'i yakından tanıma fırsatı bulacak.

Belgesel ve anma konseri, 5 Ekim saat 20.00'de Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

#Ankara Devlet Opera ve Balesi #Leyla Gencer #Leyla Gencer Belgeseli ve Anma Konseri
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