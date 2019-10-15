“AIDA” Operası tüm ihtişamıyla Congresium Sahnesi’nde

Cesur komutan Radames ile tutsak Habeş Prensesi Aida’nın imkansız aşkını konu alan “AIDA” operası; 19 Ekim akşamı Aspendos Antik Tiyatorusu’ndan sonra tüm ihtişamıyla CONGRESIUM SAHNESİ’nde olacak.

Ünlü İtalyan rejisör Vincenzo GRISOSTOMI TRAVAGLINI’nin sahneye koyduğu ve Aspendos’ta seyirciden büyük beğeni alan “AIDA” operası, bu kez Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin dev kadrosu, muhteşem dekor ve kostümleriyle CONGRESIUM SAHNESİ’’nde olacak.

Dönüşümlü olarak Şef Antonio PIROLLI ve şef Can OKAN yönetiminde Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası; yine dönüşümlü olarak Feryal TÜRKOĞLU, Nurdan KÜÇÜKEKMEKÇİ ve Burçin SAVIGNE’ne “AIDA”rolünde, Murat KARAHAN, Efe KIŞLALI ve Koray DAMCIOĞLU’na “RADAMES” rolünde, Ferda YETİŞER, Ezgi KARAKAYA ve H. Zeliha KÖKÇEK’e “AMNERIS”, Eralp KIYICI ve Gürgan GÜRGEN “AMONASRO” rolünde eşlik ediyor.

Sanatseverler Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür ve Genel Sanat Yönetmeni, ünlü tenor Murat Karahan’ın yaz aylarında İtalya’nın tarihi ARENA di VERONA ve Antalya ASPENDOS Antik Tiyatrosu’nda seslendirdiği “Aida” temsilinde sergilediği “Radames” performansını CONGRESIUM Ankara Sahnesi’nde izleme olanağı bulacaklar.

Eserin dekor tasarımı Özgür USTA, kostüm tasarımı Savaş CAMGÖZ ve Gürcan KUBİLAY imzası taşırken, koro şefi Giampaolo VESSELLA, ışık tasarımı Giavanni PIRANDELLO’ya ait.

Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin bale ve çocuk balesi sanatçılarının da olduğu bu dev prodüksiyonda koreograf , Sergei TERECHENKO.

19’uncu yüzyıl İtalyan operası ekolünden gelen ünlü İtalyan besteci Verdi’nin “en güzel operası” olarak tarihe geçen, görkemli dekor ve kostümleri ile seyirciyi büyüleyecek olan AIDA operası 19 EKİM 2019 akşamı 20.00’de CONGRESIM SAHNESİ’nde sizlere görsel bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.