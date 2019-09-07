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Al Baraka Türk'ün hat ve tezhip sergisi Ankara'da

Türkiye’nin ilk katılım bankası Albaraka Türk’ün kültür sanat etkinliklerinden biri olan “Kalemin Bereketi Hat ve Tezhip Sergisi’nin 2019 yılı için beşinci durağı Ankara oldu.

Kültür - Sanat 07.09.2019, 11:00 Ramazan Durmuş
Al Baraka Türk'ün hat ve tezhip sergisi Ankara'da

Türkiye’nin ilk katılım bankası Albaraka Türk’ün kültür sanat etkinliklerinden biri olan “Kalemin Bereketi Hat ve Tezhip Sergisi’nin 2019 yılı için beşinci durağı Ankara oldu. 6 Eylül 2019 tarihinde açılışı gerçekleştirilen sergi 22 Eylül 2019 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Albaraka Türk, bankacılık sektöründeki başarısını kültür ve sanat alanındaki faaliyetleriyle güçlendirmeye devam ediyor. Yüzlerce yıllık geleneğe sahip hat sanatını yaşatıp geleceğe taşımak ve çağdaş hat sanatçılarını desteklemek hedefiyle yola çıkan Albaraka Türk’ün kültür sanat etkinlikleri içinde özel bir yere sahip olan “Kalemin Bereketi Hat ve Tezhip Sergisi’nin 2019 yılı için beşinci durağı Ankara oldu.

Sudan Askeri Ataşesi Adil İsmail Abubaker, AK Parti Diyarbakır Eski Milletvekili Mine Lök Beyaz, AK Parti Eski İzmir Milletvekili Mehmet Tekelioğlu, Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Melikşah Utku ve çok sayıda davetlinin katılımıyla Ankara Sanat Galerisi’nde 6 Eylül’de açılışı gerçekleştirilen “Kalemin Bereketi Hat ve Tezhip Sergisi”, 22 Eylül 2019 tarihine kadar Ankara ve çevre illerden gelecek sanatseverleri ağırlayacak.

GENEL MÜDÜR UTKU'NUİN SÖZLERİ

Açılış töreninde konuşan Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Melikşah Utku, hat sanatı alanındaki bu önemli eserleri kadim şehrimiz Ankara’da mukim sanatseverlerle buluşturmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını belirtti. 

Melikşah Utku, “Albaraka Hat Koleksiyonu, 2005 yılından bu yana üç yılda bir düzenlediğimiz Albaraka Uluslararası Hat Yarışması’na katılan çok değerli hattatlarımızın eserlerinden seçilen önemli bir koleksiyondur. “Kalemin Bereketi Hat ve Tezhip Sergisi’ndeki” eserler, yarışmamızda dereceye giren hatların aylar süren tezhip çalışmaları ile son hâlini almaktadır. Şimdiye kadar Türkiye’nin ve dünyanın birçok şehrinde sanatseverler ile buluşan koleksiyonumuzun, Ankara’da da sergilenmesinden dolayı büyük mutluluk duyuyoruz.” ifadelerinde bulundu. Yoğun katılımın olduğu açılış sonrasında konuklar eserler hakkında ayrıntılı bilgi edinme şansı buldular.

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#kültür sanat #Albaraka Türk #Kalemin Bereketi hat ve tezhip sergisi
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