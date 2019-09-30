Ankara Devlet Opera ve Balesi sezona iddialı giriyor

Yediden yetmişe her sanatseverin ilgisini çekecek bir repertuvar ile 2019-2020 sanat sezonuna merhaba diyen Ankara Devlet Opera ve Balesi (Ankara DOB) sezon içerisinde 28’den fazla prodüksiyonla seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Bu yaz Aspendos Uluslararası Opera ve Bale festivalinde sahnelenen ve yoğun ilgi gören G. Verdi’nin “AIDA” operasının yanı sıra; opera dünyasının belki de en tanınmış eserlerinden biri olan G. Rossini’nin “Sevil Berberi”, ‘If I Were a Rich Man/Ah Bir Zengin Olsam’ parçasıyla her kuşağın kulağında yer eden, sinemaya da uyarlanan “Damdaki Kemancı” ve operada Gerçekçilik (Verismo) akımının en başta gelen örneklerinden P. Mascagni’nin “Cavalleria Rusticana ve Palyaçolar” operaları ile beyaz balenin en kült eseri olan P. İ. Çaykoski’nin “Kuğu Gölü” balesi sezon içinde prömiyer yapacak eserler arasında dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz sezon Ankaralıların yoğun ilgiyle takip ettiği ve kapalı gişe oynayan “Ayşe Opereti”, “Bir Tenor Aranıyor”, “Turandot “operası ile “Fındıkkıran”, “Romeo & Juliet”, “Zorba”, “Harem” baleleri ve bir dizi konser de bu sezon sahnelenmeye devam edecek.

Modern Dans Topluluğu (MDT) geçtiğimiz sezon “Frida” ve “Tango’s” adlı eserlerini bu sezonda sahnelenmeye devam ederken; “Gansgster” adlı yeni bir prodüksiyonu da Ankaralı sanatseverlerle buluşacak.

Leyla Gencer Sahnesi’nde müzikallerin yanı sıra İlke Karcılıoğlu’nun bestesini ve Dr.Ayça Nur Kip Akyol ve Ali Yoleri’nin librettosunu yaptığı “Çocuk Heykel” adlı yeni bir çocuk müzikali Ankara DOB’un çocuklar için özenle hazırladığı önemli bir çalışma.

PERDELER “TÜRK DİVASI” LEYLA GENCER BELGESELİ VE ANMA KONSERİ İLE AÇILIYOR

Ankara Devlet Opera ve Balesi 2019-2020 sanat sezonunu 5 Ekim 2019 akşamı saat 20.00’de Opera Sahnesi’nde Leyla Gencer Belgeseli ve Anma Konseri ile açıyor.

Leyla Gencer anısına seslendirilecek konserde ünlü operalardan beğenilen ve seçkin aryalar seyirci ile buluşturulacak. Şef Can Okan yönetimindeki Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası Seda Aracı Ayazlı, Mehlika Karadeniz Bilgin ve Tuğba Dekak’a eşlik edecek.

Gecenin devamında İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından hazırlanan, dünya operasına damga vuran ve sanatı ile ölümsüzleşen ünlü soprano Leyla Gencer’i anlatan bir belgesel gösterilecek.

Çekimleri Milano, Roma, Napoli ve İstanbul’da gerçekleşen, Halit Ergenç’in seslendirmesiyle izleyici ile buluşacak olan belgeselin yönetmenliğini Selçuk Metin yaptı. Belgeselin metin ve senaryosu gazeteci-yazar Zeynep Oral'a ait. Zeynep Oral daha önce Leyla Gencer'in hayatını anlatan "Tutkunun Romanı" adlı kitabı da yazmıştı.