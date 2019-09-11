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Ankara Kalesi'nde sergi sezonu başlıyor
Emin Antik Sanat Merkezi, yeni sezonu 21 Eylül 2019 Cumartesi günü "Sınırlanmış Alanlar Kaleden İzler" resim sergisi ile açacak
Kültür - Sanat 11.09.2019, 09:42 Ramazan Durmuş
Ankara Kalesi'nde sanat ve kültür hareketleri sonbaharla birlikte canlanıyor. Emin Antik Sanat Merkezi, yeni sezonu 21 Eylül 2019 Cumartesi günü "Sınırlanmış Alanlar Kaleden İzler" resim sergisi ile açacak. Saat 14.00'te açılacak sergide Ressam Bağdat Demircioğlu ve Mehmet Ali Doğan'ın eserleri sergilenecek.
Emin Antik Sanat Galerisinde eserleri sergilenecek olan Mehmet Ali Doğan ise tüm yaşamını sanatla kurgulayan bir isim olarak dikkat çekiyor. Doğan, çalışmalarını Ankara’daki kendi özel atölyesinde sürdürüyor. Sanatçının kamu kurum ve kuruluşlarında, müzelerde ve özel koleksiyonlarda eserleri bulunuyor.
Kaynak: Alfa Haber Ajansı (AHA)
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