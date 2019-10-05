Son Dakika
Antalya Devlet Opera ve Balesi sezonu açtı
- Açılış konserinde Beethoven'ın 9. Senfoni'si seslendirildi
Kültür - Sanat 05.10.2019, 23:03
ANTALYA (AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesi, yeni sezonu Beethoven'ın "9. Senfoni"si ile açtı.
Beethoven'ın sağır olduktan sonra bestelediği bilinen 9. Senfoni, "insan sesinin kullanıldığı ilk senfonik eser" olma özelliğini taşıyor.
Dünyada ilk kez 1824 yılında Viyana'da Karntner Thor Tiyatrosu'nda seslendirilen Beethoven'ın 9. Senfoni'si, klasik müzik repertuvarının en iyi eserleri arasında yer alıyor.
14°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 05 Ekim 2019
|İmsak
|05:19
|Güneş
|06:42
|Öğle
|12:42
|İkindi
|15:56
|Akşam
|18:32
|Yatsı
|19:49
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Konyaspor
|7
|12
|3. Fenerbahçe
|7
|11
|4. Gaziantep FK
|6
|11
|5. Antalyaspor
|7
|11
|6. Malatyaspor
|7
|10
|7. Galatasaray
|7
|10
|8. Trabzonspor
|6
|9
|9. Sivasspor
|6
|9
|10. Göztepe
|7
|9
|11. Başakşehir
|6
|8
|12. Denizlispor
|7
|8
|13. Ankaragücü
|6
|8
|14. Çaykur Rizespor
|6
|8
|15. Kasımpaşa
|7
|7
|16. Beşiktaş
|6
|5
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Balıkesirspor
|7
|13
|2. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|3. Fatih Karagümrük
|7
|12
|4. Altay
|7
|12
|5. Bursaspor
|7
|12
|6. Ümraniye
|6
|11
|7. Hatayspor
|6
|11
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|6
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Osmanlıspor
|6
|10
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|6
|5
|15. Giresunspor
|7
|5
|16. Menemen Belediyespor
|6
|4
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|8
|14
|4. Crystal Palace
|8
|14
|5. Burnley
|8
|12
|6. Arsenal
|7
|12
|7. West Ham
|8
|12
|8. Tottenham
|8
|11
|9. Chelsea
|7
|11
|10. Bournemouth
|7
|11
|11. M. United
|7
|9
|12. Sheffield United
|8
|9
|13. Brighton
|8
|9
|14. Aston Villa
|8
|8
|15. Wolverhampton
|7
|7
|16. Southampton
|7
|7
|17. Everton
|8
|7
|18. Norwich City
|8
|6
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Granada
|8
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|7
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|7
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Eibar
|8
|9
|12. Real Valladolid
|7
|9
|13. Real Betis
|8
|9
|14. Osasuna
|7
|8
|15. Deportivo Alaves
|8
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|8
|2