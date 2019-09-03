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Antalya Film Forum'a başvurular sürüyor

ANTALYA (AA) - 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında bu yıl altıncısı düzenlenecek Antalya Film Forum'a başvuralar 6 Eylül'de sona erecek.

Kültür - Sanat 03.09.2019, 14:26 03.09.2019, 16:59
Antalya Film Forum'a başvurular sürüyor
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ANTALYA (AA) - 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında bu yıl altıncısı düzenlenecek Antalya Film Forum'a başvuralar 6 Eylül'de sona erecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre yönetmen, yapımcı ve senaristleri uluslararası film profesyonelleriyle buluşturan forum 26 Ekim-1 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Festival kapsamında düzenlenecek Antalya Film Forum'da, 9 projeye toplam 450 bin lira ödül dağıtılacak.

Türkiye'nin en büyük sektörel destek platformu olduğu belirtilen forumun yönetmenliğini Olena Yershova Yıldız üstleniyor.

Forum kapsamında Antalya'da çekilecek bir film, Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu ile desteklenecek.

Foruma başvurular 6 Eylül'de sona erecek.

#Altın Portakal #Antalya Film Forum #ödül
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