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Antalya'da "Yitik Miras, Gurbetteki Eserlerimiz" paneli

- ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege: - "Herhangi bir diplomatik kriz istemiyoruz, suçlama da yapmıyoruz. Ülkemize ait eserleri talep ediyoruz"

Kültür - Sanat 27.09.2019, 17:43
Antalya'da
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ANTALYA (AA) - Antalya'da, farklı ülkelerde sergilenen eserlerin iadesine dikkati çekmek için "Yitik Miras, Gurbetteki Eserlerimiz" konulu panel düzenlendi.

Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) öncülüğünde başlatılan "Eserler Ait Olduğu Yerde Güzeldir Projesi" kapsamında gerçekleştirilen panelde, yurt dışına götürülen eserlerin iadesi için başlatılan imza kampanyası hakkında bilgi verildi.

ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezinde (AKMED) gerçekleştirilen panelde, Antalya'nın sadece deniz, kum, güneş destinasyonuyla değil, tarihi değerleri açısından da önemli olduğunu söyledi.

Proje kapsamında "Change.org" üzerinden sürdürülen imza kampanyasında bir milyon imzaya ulaştıklarında UNESCO'ya başvuru yapacaklarını vurgulayan Ege, "Amacımız bu imzaları topladıktan sonra izinsiz el değişimine karşı olan UNESCO'ya bildirmek. Venedik Tüzüğü ve Malta Sözleşmesi'nde de anıtların doğdukları yerde korunması kuralı benimseniyor. Herhangi bir diplomatik kriz istemiyoruz, suçlama da yapmıyoruz. Ülkemize ait eserleri talep ediyoruz." diye konuştu.


#atav #Yeliz Gül Ege #yitik miras gurbetteki eserlerimiz
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