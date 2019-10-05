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Antalya'da "yörük göçü" canlandırıldı

ANTALYA (AA) - Antalya'da canlandırılan yörük göçüne yöresel kıyafetlerle katılanlar, eşek ve develerle yürüdü. Kepez ve Muratpaşa belediyeleri ile Antalya Yörükler Derneği iş birliğiyle 16'ncı Yörük Türkmen Kültür Toyu kapsamında...

Kültür - Sanat 05.10.2019, 18:42
Antalya'da
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ANTALYA (AA) - Antalya'da canlandırılan yörük göçüne yöresel kıyafetlerle katılanlar, eşek ve develerle yürüdü.

Kepez ve Muratpaşa belediyeleri ile Antalya Yörükler Derneği iş birliğiyle 16'ncı Yörük Türkmen Kültür Toyu kapsamında yörük göçü düzenlendi.

Kepez ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'ndeki meydanda toplanan yörükler, develer ve eşeklerle davul zurna eşliğinde Dokuma Park'a kadar yürüdü.

Yaklaşık 2 kilometrelik yürüyüş sırasında birçok kişi "yörüklerin göçüne" alkışlarla destek verdi.

Antalya Yörükler Derneği Başkanı Abdullah Duman, yaptığı açıklamada, "Toyumuzu dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberlik içerisinde huzur dolu ortamda gerçekleştiriyoruz. Yörük kültürünü vatandaşlara tanıtarak, gelecek kuşakların ilerleyen yıllarda bu etkinliği sürdürmesini hedefliyoruz." dedi.

#göç #toy #Yörük
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