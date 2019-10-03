Artvinli genç piyanistler Fransa'ya hazırlanıyor

ARTVİN (AA) - Artvin Gençlik Merkezi'nde piyano eğitimi alan ve Gürcistan ile İtalya'daki festivallere katılma başarısı gösteren öğrenciler, Türkiye'yi gelecek yıl Fransa'da temsil etmeye hazırlanıyor.

Gürcistan'da geçen yıl düzenlenen klasik müzik festivaline katılan 12 öğrenci, başarılı performanslarından dolayı İtalya'dan davet aldı.

Eğitimlerini her gün düzenli sürdüren 9-17 yaş aralığındaki öğrenciler, İtalya'nın Pesaro kentinde 9-12 Eylül'de gerçekleştirilen Viva Rossini Klasik Müzik Festivali'nde hünerlerini sergiledi.

Burada da beğeni toplayan öğrencilerden 6'sı, gelecek yıl Fransa'da gerçekleştirilecek festivale davet edildi.

Türkiye ve Artvin'i Fransa'da temsil edecek olmanın gururunu yaşayan öğrenciler, Artvin Gençlik Merkezi'nde piyano eğitmeni Tamara Çelik öncülüğünde her gün en az 2 saat çalışıyor.

Tamara Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, 10 yıldır Artvin'de piyano eğitmenliği yaptığını söyledi.

Artvin Gençlik Merkezi'nde 10 yıl önce 5 öğrenciyle piyano derslerine başladıklarını belirten Çelik, "Şimdi yaklaşık 102 öğrencim var. Yarışmalara katılıyoruz, bu bizim daha profesyonel çalışmamızı sağlıyor." dedi.

Tamara Çelik, çocukların oldukça başarılı olduğunu ifade ederek, Türkiye'yi ve Artvin'i Fransa'da başarıyla temsil ettiklerini kaydetti.

Fransa'ya davet edilen öğrencilerden Yiğit Avcı ise 7 yaşından beri piyano eğitimi aldığını dile getirerek, "10 senedir piyano çalıyorum. 12 kişilik ekip olarak İtalya'ya gittik. İtalya'da ekibimiz başarılı bir puan aldı. 6 kişi Fransa'ya davet edildik. Fransa için olanca gücümüzle hazırlanacağız." diye konuştu.

Ayşe Ilgaz Ural da 10 yıldır Artvin Gençlik Merkezi'nde piyano eğitimi aldığını belirterek, "Gürcistan ve İtalya'nın ardından Fransa'ya davet edildik. Çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Önümüzde 1 yıllık zaman var. Bunu iyi şekilde değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.