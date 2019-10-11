Asırlık fotoğrafları tuvale yansıtıyor

ELAZIĞ (AA) - SUAT ÖZTÜRK - Elazığ Valiliği himayesinde, tarihi Harput Mahallesi'nde yürütülen "Harput Kale içi arkeolojik kazılarının gün yüzüne çıkarılması projesi" kapsamında, eski yıllarda çekilen siyah beyaz fotoğraflar, resim öğretmeni İsmet Ercan tarafından tuvale yansıtılıyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan 4 bin yıllık medeniyet ve kültürün buluşma noktası olan tarihi Harput Mahallesi'nde, Valilik himayesinde yürütülen "Harput Kale içi arkeolojik kazılarının gün yüzüne çıkarılması projesi", restorasyon ve kazı çalışmalarıyla sürüyor.

Proje kapsamında eski yıllarda çekilen siyah beyaz fotoğraflar, resim öğretmeni İsmet Ercan (52) tarafından resmediliyor.

Ercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antik çağlardan bugüne uzanan Harput'un, tarihi değerleriyle adeta açık hava müzesini andırdığını söyledi.

Proje kapsamında, Harput'un eski fotoğraflarını tuvale yansıttığını kaydeden Ercan, "1800 yıllarında çekilen fotoğrafların, renkli bir şekilde günümüze aktarılması için çiziyorum. Resimlere bakıldığında, o dönem şu an yaşanılıyor hissi verdik. O da bir sıcaklık ve hareket kattı. O dönemin donuk olan fotoğrafları yeniden bir yaşam kazandı." diye konuştu.

Binbir emekle ortaya çıkan resimlerin, Harput'un tarihine ışık tutacağını dile getiren Ercan, fotoğraflardan yararlanarak yaptığı çalışmadan büyük keyif aldığını belirtti.

Fotoğrafların eski, siyah beyaz ve kalitesi düşük fotoğraflar olduğunu belirten Ercan, "Çoğu şey belli olmadığı için o dönemin şartlarına uygun giyim, yaşantı biçimi, o tarihte kullanılan malzemeleri resim içerisine katmaya çalıştık. Bu çalışmaları yaparken keyif alıyorum çünkü orada bizim tarihimiz yatıyor."

İsmet Ercan, yaptığı resimlerin hem kazı çalışmalarındaki bilimsel yayınlarda kullanılabileceğini hem de geçmişe ışık tutacağını sözlerine ekledi.