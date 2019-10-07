Ayşe opereti, sahne alıyor

Operetleri, müzikli oyunları için bestelenmiş eserleri ile ünlü Muhlis Sabahattin’e ait bir operet, “Ayşe Opereti.“ 1929'da Samsun’ da Dünya Prömiyeri yapılan eser, 90 yıl sonra ilk defa Ankara Devlet Opera ve Balesi’nde sahneleniyor.

27 Şubat 2019 ‘da Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü’nce prömiyeri yapılan eserin müzikleri, hepimizin aile büyüklerinin dilinde olduğu bir operet. 2 perdelik Ayşe Opereti’nin müzik düzenlemesi Yusuf Yalçın , Orkestra Şefi Murat Cem Orhan, Rejisör Yunus Emre Bozdoğan, Dekor Tasarım Adnan Öngün, Kostüm Tasarım Aydan Çınar, Koro Şefi Giampaola Vessela, Koreograf Deniz Alp, Işık Tasarım Fuat Gök’e ait.

Devlet Opera ve Balesi Genel Sanat Yönetmeni ve Genel Müdür tenor Murat Karahan, Şenol Talınlı ve Emre Akkuş’un Ahmet , Esin Talınlı ve Tuğba Dekak’ın Ayşe, Funda Saltaş Ateşoğlu ve Selva Erdener’in Hale, Bülent Ateşoğlu, Mehmet Yılmaz ve Mithat Karakelle’nin Veli Dayı karakterine dönüşümlü olarak hayat verdikleri, 1966 yılında Lûtfullah Sururi tarafından radyofonize edilen eser 14 Ekim akşamı Ankaralı sanatseverler ile buluşacak.

2 PERDELİK OPERET

2 perdeden oluşan operetin 1. perdesi Ege’nin bir köyünde geçmektedir. Köyün beyi, Şükrü Paşazade Ahmet Bey’in eğitim için gittiği Avrupa’dan besteci olarak köyüne geri dönüşü kutlamaları şenliğe dönüşmüştür. Köyün adet, gelenek, görenekleri ile bizim olan, halkın içinden çıkan, yerli motiflerimizden oluşan halk türkülerimizden esinlenen melodileri ve halk dansları ile Hasan’ın karşılıksız aşkı, Ayşe ile Ahmet’in birbirlerine olan çocukluk aşkı hikayeleştirilmiştir.

2. perde Erenköyde ki köşkte geçer. O dönemin şehir yaşantısı ve Ahmet Bey’in gazino sanatçısı arkadaşı Hale’nin entrikaları yer alır. Bu perdede dönemin popüler dans türlerinden vals, çarliston, tangodan etkilenilerek dans koreografisi de yer almaktadır.