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Ayta Sözeri, 12 Ekim'de ATO Kongre Merkezi'nde
Yaz boyunca “Açıkhava Gazinosu” turnesiyle büyük beğeni toplayan Ayta Sözeri, 12 Ekim’de “Ayta Sözeri Ankara Gazinosu” ile Congresium’da olacak.
Kültür - Sanat 02.10.2019, 13:14 Ramazan Durmuş
Yaz boyunca “Açıkhava Gazinosu” turnesiyle büyük beğeni toplayan Ayta Sözeri, 12 Ekim’de “Ayta Sözeri Ankara Gazinosu” ile Congresium’da olacak.
Gazino konseptiyle dinleyicilere unutulmaz anlar yaşatan Ayta Sözeri, 12 Ekim Cumartesi akşamı Congresium’da sahne alacak. Nostaljik şarkıları ve muhteşem sahne performansı ile göz dolduran Sözeri, Ankara’lı sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.
Repertuarında geçmişten günümüze sevilen pek çok şarkıya yer veren Ayta Sözeri’nin, “söylemekten keyif aldığı şarkılar” arasından seçtiği parçalardan oluşan konserinin biletleri Biletix’den temin edilebiliyor.
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