Bağımlı gençler ve ilgisiz anne babalar bu oyunu kaçırmasın!

"Çocuklarınızın hayatına ne kadar müdahale edebilirsiniz?" ya da "Sanal dünyada bambaşka karakterlere bürünerek yaptıkları şeylerden sonra onları ne kadar tanıyabilirsiniz?" tüm bu soruların cevabı Jennifer Halley'in "Kaçış 3: Kıyamete Çağrı" isimli oyununda sahneleniyor.

İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda dört sezondur seyirci ile buluşan #Cehennem oyununun yazarı Jennifer Haley’in İnternet üzerindeki video oyunlarına bağımlı gençlerin ilgisiz anne babaları için uyarı niteliğinde mesajlar barındıran oyunu, “Kaçış 3: Kıyamete Çağrı” sanal gerçeklik ile gerçek hayat arasında zamanla incelen çizgiyi seyirciye alacakaranlık gerilimiyle sunuyor.

Oyundaki karakterlere Ahmet Mark Somers, Rüyam Perihan Dirin, Aslı Büşra Sarınç ve Enis Daniş hayat veriyor.

8 Ekim Salı akşamı prömiyerini gerçekleştiren oyun 19 Ekim Cumartesi gününe dek İstanbul'da Üsküdar Tekel Sahnesi'nde seyirciyle buluşmaya devam edecek.

Yazan: Jennifer Haley

Çeviren: Eda Söylerkaya

Rejisör: Metin Belgin

Dekor Tasarımı: Hakan Dündar

Kostüm Tasarımı: Gülhan Kırçova

Işık Tasarımı: Yakup Çartık

Görsel Efekt Tasarımı: Erkan Cerit.