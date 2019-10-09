Bağımlı gençler ve ilgisiz anne babalar bu oyunu kaçırmasın!
"Çocuklarınızın hayatına ne kadar müdahale edebilirsiniz?" ya da "Sanal dünyada bambaşka karakterlere bürünerek yaptıkları şeylerden sonra onları ne kadar tanıyabilirsiniz?" tüm bu soruların cevabı Jennifer Halley'in "Kaçış 3: Kıyamete Çağrı" isimli oyununda sahneleniyor.
"Çocuklarınızın hayatına ne kadar müdahale edebilirsiniz?" ya da "Sanal dünyada bambaşka karakterlere bürünerek yaptıkları şeylerden sonra onları ne kadar tanıyabilirsiniz?" tüm bu soruların cevabı Jennifer Halley'in "Kaçış 3: Kıyamete Çağrı" isimli oyununda sahneleniyor.
İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda dört sezondur seyirci ile buluşan #Cehennem oyununun yazarı Jennifer Haley’in İnternet üzerindeki video oyunlarına bağımlı gençlerin ilgisiz anne babaları için uyarı niteliğinde mesajlar barındıran oyunu, “Kaçış 3: Kıyamete Çağrı” sanal gerçeklik ile gerçek hayat arasında zamanla incelen çizgiyi seyirciye alacakaranlık gerilimiyle sunuyor.
Oyundaki karakterlere Ahmet Mark Somers, Rüyam Perihan Dirin, Aslı Büşra Sarınç ve Enis Daniş hayat veriyor.
8 Ekim Salı akşamı prömiyerini gerçekleştiren oyun 19 Ekim Cumartesi gününe dek İstanbul'da Üsküdar Tekel Sahnesi'nde seyirciyle buluşmaya devam edecek.
Yazan: Jennifer Haley
Rejisör: Metin Belgin
Dekor Tasarımı: Hakan Dündar
Kostüm Tasarımı: Gülhan Kırçova
Işık Tasarımı: Yakup Çartık
Görsel Efekt Tasarımı: Erkan Cerit.
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