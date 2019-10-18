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Bakan Ersoy'dan Pakdil mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, fikir adamı ve edebiyatçı Nuri Pakdil’in vefatı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kültür - Sanat 18.10.2019, 16:03 Tuğçe Hanım
Bakan Ersoy'dan Pakdil mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, fikir adamı ve edebiyatçı Nuri Pakdil’in vefatı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bakan Ersoy’un mesajı şöyledir:

“Denemeler, oyunlar, şiirler, çeviriler, gezi kitapları… Nuri Pakdil öylesi derin bir düşünce dünyasına sahipti ki fikir ve duygularının yansımaları kaleminin ucundan bu denli zengin ve farklı türlere dönüşmüş, bizim düşüncelerimizi de yeni ufuklara taşıyan yollar inşa etmeyi başarmıştır.

Aynı zamanda bir yayıncı olarak, edebiyatımıza yeni değerlerin kazandırılmasında öncü olan “Kudüs Şairimiz” Nuri Pakdil, Türk Edebiyatı’nın en büyük insan zenginliklerinden biri olmuştur.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'yle taltif ettiğimiz bu büyük düşünürün vefatı dolayısıyla derin bir üzüntü duymaktayım. Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum.” 

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#Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy #Nuri Pakdil #kültür #sanat
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